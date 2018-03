Fragen und Antworten zu Legend of Heroes - Trails in Sky

1 Antwort Wie komme ich von Bose weiter? elbehai am 24. Juli 2012 um 14:24

Hallo, ich bin in Bose und versuche weiter zu kommen. Meiner Meinung nach muss ich dazu in die Mine ...

1 Antwort Deutscher Text? niknut30 am 08. Mai 2012 um 14:19

Hi wollte nur mal fragen, ob das Game in Deutsch oder Englisch ist? Finde einfach nix im Internet. ...

1 Antwort Wie ist das so? LampertYang am 24. November 2011 um 15:28

Wie ist das Gameplay und die Storyline? Gibt es evtl. Titel, mit denen es sich vergleichen ließe? ...

4 Antworten Candelabrum Theft gelöschter User am 13. Oktober 2011 um 18:05

(Quest 25) Im Walkthrough steht irgendwas davon, das sich ein Leuchtturm in nördlichen Teil der ...

1 Antwort Kann man sich im Kampf bewegen, ohne die Runde zu ... trailsfan am 14. September 2011 um 23:55

Ich habe ein Problem mit Trails in the Sky. Wenn ...

4 Antworten Weg nach Bose gelöschter User am 02. August 2011 um 13:52

Hallo :D Ich besitze die englische Version des Spiels und habe ein Problem, Bose zu finden. Folgt ...

