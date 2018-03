Fragen und Antworten zu Legend of Legaia

Fragen

1 Antwort Tür des Lichts! bitte schnell helfen Turisas am 02. Oktober 2012 um 13:12

Kann es sein das Tür des Lichts als Flucht zählt? irgendwie habe ich so das gefühl das es So ...

1 Antwort Weiß nicht weiter! Finschen1991 am 21. April 2012 um 18:05

hey so ich bin jetzt in sol habe den baum eigepflanzt und den kaiser getroffen den code ...

keine Antworten Kaufen oder nicht? simulatoor95 am 21. März 2012 um 18:30

hi hab das spiel gefunden und wollte fragen ob ich es miur kaufen soll wie is das mit den spezial ...

keine Antworten Suche das Spiegelzimmer in Conkram Palasa am 08. Oktober 2011 um 18:04

Kann mir wer Sagen wo das Spiegelzimmer ist wo ich die Seru Flamme hingeben muss finde das einfach ...

keine Antworten miracle arts Dimaboy1000 am 11. Juli 2011 um 17:21

hallo leute bin riesen fan von legend of legaia habs schon mit 9 gezockt und spiele es mit 14 jetzt ...

1 Antwort Angel CranK_91 am 23. April 2011 um 00:14

kann mir jmd sagen wo ich die erste angel herbekomme (nicht die aus sore)habs seit ewigkeiten nicht ...

1 Antwort Kraftanzeige Janse am 26. Juni 2010 um 11:06

Ich besitze dieses Spiel schon länger, habe mich in der Vergangenheit aber eher selten damit ...

3 Antworten Wie kann ich den Gegnern Items stehlen? cheater88 am 12. Mai 2009 um 22:43

ich hab in einem skript gelesen dass man von gegnern sachen stehlen kann, aber dort wurde nicht ...

3 Antworten Schattentor SpieleElke am 02. September 2008 um 17:41

Mein Sohn (8) befindet sich im Bereich Schattentor und weiß nicht weiter. Dort muß der sowohl die ...

