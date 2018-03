Fragen und Antworten zu Legend of Zelda - Four Swords

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Legend of Zelda - Four Swords oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten finde den weg nicht -.- putten am 26. Dezember 2013 um 14:29

Hallo. Ich spiele seit ewigkeiten mal wieder das Spiel, meine Tochter hat dieses Download aufm dsi ...

1 Antwort Wichtig! Link(95) am 07. Juli 2013 um 17:21

Das Spiel sollte ja bis zum 20. Februar 2012 KOSTENLOS erhältlich sein. Leider hab ich erst jetzt ...

keine Antworten Hilfe henni0101 am 25. Juni 2013 um 15:23

Ich brauch hilfe in Todesberg und die talus höhle krieg ich keine 3.000 Rubine bitte helft mir wie ...

1 Antwort Reich der Erinnerungen 2 Teil von Goldtür gelöschter User am 03. Mai 2013 um 15:07

Ich bin nun sogesehen in 2-2 vom Reich der Erinnerungen, aber komme dort nicht zu den ...

1 Antwort Reich der Erinnerungen 2 Teil von Goldtür gelöschter User am 03. Mai 2013 um 13:22

Ich bin nun sogesehen in 2-2 vom Reich der Erinnerungen, aber komme dort nicht zu den ...

keine Antworten buck bei der heldenprüfung linkgamer1 am 31. Januar 2013 um 08:47

ich bin bei der heldenprüfung und da sind alle unsterblich und schiesen wie aus dem maschinengewehr ...

3 Antworten Kann man es irgendwie bekommen? 333Party333 am 16. Dezember 2012 um 21:34

Hallo erstmal, ich hatte einen 3DS, aber leider hab ich ihn verkauft um mir einen 3DS xl zu ...

keine Antworten Heldenprüfung SuperChristopher109 am 15. September 2012 um 13:19

Wie öffnet man die 3.Tür der Heldenprüfung. Ich wollte schon bei anderen fragen schauen aber niemand ...

1 Antwort Heldenschlüssel Terralink am 29. Juli 2012 um 14:38

ich weis, dass ich 5.000 Rubine benötige, um ihn zu bekommen ABER wie soll ich das alleine ...

keine Antworten Fou Swords Fragen :D Raphy98767890 am 25. Juli 2012 um 17:10

heeeeeey leute zocke mal wieder INTENSIEF four swords xDD: wie schaltet man im heldenbereich (oder ...

3 Antworten Kommt es nochmal als Download? midnadark2 am 19. Mai 2012 um 22:59

Hallo ich hab erst vor ein paar Wochen Internet auf dem 3DS und mein Cousin hats schon voher erwähnt ...

1 Antwort Eiswelt Endgegner? Cheater_No_1 am 12. März 2012 um 16:56

Hey, ich bin bei dem endgegner in der Eiswelt (weiss nicht genau, wie die nochmal heißt). Auf jeden ...

2 Antworten Lohnenswert ? StoneBomb am 26. Februar 2012 um 17:59

Da dieses Spiel auf den Mehrspieler-modus ausgelegt ist und viele Rätsle extra für mehrere Spieler ...

5 Antworten Vaati Palast catwoman21 am 18. Februar 2012 um 12:55

Ich wollte fragen wie man Vaati besigt. Ich werfe eine halbe Stunde lang Bomben, er wird auch sehr ...

2 Antworten Wie kann ich den entgegner in der eishöhle ... Kiki0231 am 16. Februar 2012 um 09:36

Habe es wie oben beschrieben bis zum entgegner der ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Legend of Zelda - Four Swords jetzt! Bitte wähle die Platform: NDS Leser-Wertung: 81 %

47 Bewertungen

zur Legend of Zelda - Four Swords