Fragen und Antworten zu Legend of Zelda

Fragen

keine Antworten Wie kann man die 4 Monster im Wasser rundum die ... Nexthitter am 10. Januar 2018 um 10:06

Die zweite Schildkröte soll man befreien von die ...

keine Antworten Mein Zwilling braucht unbedingt hilfe Curz am 12. Mai 2016 um 18:49

Mein weiblicher Zwilling hat das Spiel schon fast durchgespielt und nur noch die Banditen Festung ...

3 Antworten 99% ? younglink4982 am 12. Dezember 2015 um 13:13

man kann gar nicht 100% erreichen da man den licht bogen nicht speichern kann aber giebt es ...

1 Antwort letztes maimai.. DaStuderCode am 26. November 2015 um 09:26

hallo zusammen ich bin auf der suche nach dem letzten maimai.. es befindet sich in understen ...

1 Antwort Bombe werfen? vonMonroe1 am 24. September 2015 um 21:21

Wie werfe ich die Bomben bei mir legt er sie nur hin mehr aber werfen klappt nicht :/ Kann da jemand ...

1 Antwort Heldenmodus alfredoof am 05. August 2015 um 15:54

Hey Leute ich hab heute mein neues Spiel erhalten und es war ein gebrauchtes ich hab die ...

1 Antwort Ich bekomme den Hammer nicht. jette_666 am 15. Mai 2015 um 20:00

Ich habe alles so wie in der Beschreibung gemacht, aber ich bekomme den Hammer von Ravio nicht. ...

1 Antwort Wie kann ich mein Goldenes Schwert (kp wie es ... BOSSLIKE am 30. April 2015 um 13:33

Ich hab bei Domtendo im LP gesehen das er son ...

1 Antwort Steinfelsen iceclaw am 27. April 2015 um 20:23

Hey, Ich wollte wissen wie man die großen steinfelsen kaputt machen kann. Schonmal danke im vorraus

1 Antwort Milch zum Todesberg nintendo24 am 16. Februar 2015 um 17:21

Hey ich soll einem Typen auf dem Todesberg Vollmilch bringen und kann ihn nicht finden. Wo ist er ...

1 Antwort Kartennadeln chelterrar1512 am 10. Februar 2015 um 18:43

Hey ho, mal ne Frage. Ich hab mir mal letztens ein paar Parts von Domtendo angeschaut und musste ...

5 Antworten Kein Speicherplatz nach dem Ende? Lorblatt4ever am 04. Februar 2015 um 18:25

Heyho :3 Vor kurzem hab ich das Spiel durchgespielt, und nach dem "Ende" kam ich dann wieder zum ...

1 Antwort Maimai marsianca am 14. Januar 2015 um 11:25

Hallo. Wie bekomme ich das Maimai über der Höhle von Zora? Und das Maimai über dem Maimai beim ...

2 Antworten wo kann man maimais finden gabsKoe am 02. Januar 2015 um 16:14



2 Antworten hilfe games14 am 12. Dezember 2014 um 19:02

ich bin jetzt bei zelöda dort wo ich ein lied jeweils immer das ende sagen muss also so ne art ...

