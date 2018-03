Fragen und Antworten zu Legends of Pegasus

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Legends of Pegasus oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten wie baue ich größere schiffe z.B. zerstörer Marcel1611 am 22. Dezember 2012 um 13:59

ich hab zwar die mittlere schiffswerft aber kann ihn nicht rauf ziehen weil er dunkel bleibt brauche ...

keine Antworten Spielbar? mariok94 am 16. August 2012 um 18:32

Hallo Freunde, das Spiel ist nun seit 1 Woche auf dem Markt. Ich würde gern wissen, ob bereits ...

5 Antworten Gut oder nicht? tonytologe am 31. Juli 2012 um 14:05

Hallo, ich bin ein Fan der Solar Empire Spiele und überlege mir das Spiel zu Kaufen, bin aber noch ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Legends of Pegasus jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 54 %

13 Bewertungen

zur Legends of Pegasus