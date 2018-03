Fragen und Antworten zu Lego Bionicle - The Game

Fragen

keine Antworten Hilfe! 3.Level! Sheldor99 am 04. April 2012 um 21:12

Ich weiß nicht wie man Schattenkäfige sprengt und hänge total fest! Die Tastenkombi hilft mir auch ...

keine Antworten grüner raski soulreaver1975 am 22. Oktober 2010 um 19:07

ich hänge bei diesen grünen riesen bei den löchern die man weg machen muss aber diese grünen dinger ...

1 Antwort 2 Fragen batibaer am 23. Juli 2010 um 14:50

1.Wie kann man diese Viecher im Ersten Level besiegen die sich immer so rollen? 2.Wie geht ein ...

1 Antwort Lehrak skorpion99 am 21. Mai 2010 um 18:28

Weis Jemand wie man Lehrak(grüner rakhsi) besiegt. Danke im Voraus!

3 Antworten gegner gehen nicht mehr weg! autofriek am 05. August 2009 um 22:25

also ich bin im ersten level habe alle 5 helfer eingesammelt aber jetzt bin ich in einem raum ...

1 Antwort Wie gibt man Die Cheats ein? Reinei am 28. Mai 2009 um 18:00

Wie Gibt man den die Cheats ein ich find das nich und ohne fenster Funktioniert das nicht. Bitte ...

2 Antworten kaufen Panida am 06. Mai 2009 um 20:01

soll ichs kaufen?

1 Antwort Bionicle - The Game (PC) TOA Mata freischalten chriswizzle am 29. März 2009 um 14:18

Wie kann man die "alten" TOA freischalten? Unter Cheats habe ich gefunden, dass man bestimmte Codes ...

3 Antworten Onua bei den Wagen D-S-Liedtke am 01. Dezember 2008 um 16:14

Wie komme ich mit Onua über die plattformen wo die wagen drüberfahren? Entweder er fliegt in den ...

2 Antworten Wer kennt weitere Tipps und Tricks von Lego ... gelöschter User am 11. August 2008 um 19:49



2 Antworten Wie schiest man bei Bionicle-The Game? Maxilos am 31. Dezember 2007 um 13:36

Wie kann man mit Tahu schiesen?

