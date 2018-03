Fragen und Antworten zu Lego City Undercover - Chase

keine Antworten Problem zw. 23 u. 24 KeFb am 29. Dezember 2017 um 14:12

Die Frage wurde bereits gestellt habe aber keine Antwort gefunden. Vielleicht kann mir jemand ...

keine Antworten Hund finden Käfig öffnen aron09 am 01. November 2017 um 18:54

In Welt zwei stehe ich vor dem Hundekäfig wie bekomme ihn auf.

keine Antworten 3DS * hänge bei 99,5% ! iloral am 09. März 2017 um 13:54

Hallöchen! Ich habe nach langer Zeit mal wieder das Spiel ausgepackt und komme immer noch nicht ...

keine Antworten Mission 24 rincewind19 am 01. Februar 2017 um 09:36

Hallo, Mission 23 ist mit dem Sieg über Smokey beendet, Chase landet auf dem Polizeirevier und ...

keine Antworten Fehler von Mission 23 zu Mission 24? Whitebabs am 26. Januar 2017 um 14:24

Nach dem Abschluss der Mission 23 sollte die 24. Mission auf der Farm stattfinden. Ich lande aber am ...

keine Antworten Tipps zum Hai Deifi am 03. Januar 2017 um 20:51

Mein Enkel kann den Hai nicht besiegen. Wer kann helfen? Danke.

keine Antworten Mission 6 Auf der Flucht Fußballplatz MuH2016 am 08. Oktober 2016 um 17:57

Hallo, ich stecke auf dem umzäunten Fußballplatz fest. Springen und drüberklettern funktioniert ...

1 Antwort Bricht Rex Fury nocheinmal aus? Isanmo am 10. Juli 2016 um 11:13

Hi! Ich habe Rex Fury ins Gefängnis gesteckt, aber trotzdem erst 83.5%. Bricht er nocheinmal aus? ...

keine Antworten Kann man sich die Anweisungen vorlesen lassen? Aaron8 am 17. April 2016 um 15:53

Mein Sohn schafft es nicht die "Sprechblasen" schnell genug zu lesen. Wie kann ich das einstellen, ...

keine Antworten Ninja-Marke Shadow099 am 11. April 2016 um 17:58

Hallo Leute, wo finde ich die Marke für die Ninja-Verkleidung? Wäre nett, wenn mir jemand hilft! :D

1 Antwort Albatros Insel TobiasKirchner am 02. April 2016 um 12:25

Mein Sohn kommt auf der Albatros Insel nicht auf das Dach und ich kann ihn mit der Komplettlösung ...

1 Antwort Sprache ändern sammy1712 am 27. September 2015 um 19:36

Hallo mein Enkel hat irgendwie sie Sprache auf Russisch gestellt :-) Jemand eine Idee wie ich ...

1 Antwort kein plan darthdoof am 03. Juli 2015 um 16:01

Hey ich hab 99.7% und alle Gebiete durch aber mir fehlt das hinterste Auto in der Liste. Weiß einer ...

