Fragen und Antworten zu Lego - Lavals Journey

Du hast ein Problem mit Lego Legends of Chima - Laval's Journey oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter?

Fragen

keine Antworten wie bekommt man den Fuchs? yannik2007 am 21. Mai 2015 um 19:40



keine Antworten wie bekomme ich den Bären? Ryanair08 am 03. November 2014 um 15:30

Ich habe alles erfüllt und bekomme den Bären einfach nicht, habe ich vielleicht doch was ...

keine Antworten Worriz finden Golgantes am 29. August 2014 um 05:27

Wo und wie kann ich Worriz den Wolf finden

keine Antworten Tor der Löwen jakob1 am 27. Juli 2014 um 12:31

Wie kann ich das Gleichgewicht des Chi herstellen um das TOr der Löwen zu öffnen?

keine Antworten Stinktier 7894561230sonic am 12. Juli 2014 um 13:42

Wie kann man sich das Stinktier kaufen?

keine Antworten Wer hilft bei Lego Chima amo148 am 07. Juni 2014 um 20:43

Ich bin im Gorila-Dorf. Bin gekommen bis zum Bienenkorb. Dann geht es nicht mehr weiter.Wer hilft ?

keine Antworten Wie komme ich dazu, dass die Adlerbibliothek ... rino2014 am 10. April 2014 um 20:35

Wein Sohn ist am verzeifeln! Er hat den Spiralberg ...

3 Antworten Was tun in der Bibliothek? janniku am 20. Januar 2014 um 13:57

Ich stehe in der Bibliothek und komme nicht weiter. Wer kann mir helfen?

keine Antworten hallo dark89lord am 28. Dezember 2013 um 12:51

hallo leute wie kann mann den tresor aufmachen bitte schnelle antvort danke im foraus

1 Antwort Lego Chima Skinny dragon-to am 21. Oktober 2013 um 15:30

Wo kann ich Skinny finden?

1 Antwort Adlerbibliothek suse79 am 10. August 2013 um 20:29

Wenn ich in der Bibliothek bin, weiß ich nicht, wie ich auf das Teil das am Regal hängt, hochkommen ...

