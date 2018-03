Fragen und Antworten zu Lego Movie Videogame

Du hast ein Problem mit The Lego Movie Videogame oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Level 7 Angriff auf Woleknkuckucksheim Sprung ... blueselwood am 15. Mai 2016 um 11:42

Hallo, ich habe mit Vitruvius die Wand eingerissen ...

keine Antworten Hilfe bei Level 2 masch1207 am 26. Oktober 2015 um 21:44

brauche Hilfe um in Level 2 zu kommen. Wenn ich von der zweiten Mauer zur Stange springen möchte ...

1 Antwort mehrspieler? xana09 am 18. Oktober 2015 um 17:59

Wie kannten zu zweit spielen?

keine Antworten steuerung Margock123 am 11. September 2015 um 01:56

ist die steuerung von lego spielen am pc mit maus und tastatur gut oder solte man lieber mit ...

keine Antworten Brauche Hilfe . Menazukiargento am 17. August 2015 um 17:36

Hallo. Ich habe mal eine Frage. Ich habe das Spiel Lego the Movie durchgespielt. Da ich jetzt Fertig ...

keine Antworten PS4 Lego Movie Wie gelangt man ins freie Spiel Laurin8 am 02. Mai 2015 um 18:31

Hallo, nachdem ich das Spiel nun komplett gespielt habe, würde ich gerne das freie Spiel ...

keine Antworten Lohnt es sich? Eragon121 am 04. März 2015 um 21:35

Hi, Leute, ich hab das Spiel noch nicht. Lohnt es sich, das zu kaufen?

keine Antworten Prophezeiung juliaF am 15. Februar 2015 um 20:17

Wie kann man das erste Level "Die Prophezeiung" frei spielen? Und welche Länder gibt es? Bei mir ...

keine Antworten Roter Stein Studs *4 ? Cook-mAl am 04. Februar 2015 um 12:44

Ich habe das Spiel soweit durchgespielt. Nun fehlt mir dieser eine Stein, den ich daher nicht ...

2 Antworten Sprache auf Deutsch stellen? Imala am 06. Januar 2015 um 20:11

Wie kann ich bei meinem Lego Movie (360) die Sprache von Englisch auf Deutsch ändern?

keine Antworten Alle Trophäen? bobele am 21. November 2014 um 08:33

Wo zum Teuel ist der Reliktraum wo ich Ma- und Pa-Cop abschießen soll? Wo ist der Unsichtbare ...

1 Antwort Goldene Karte in dem brennenden Waggon (Flucht aus ... Golgantes am 16. November 2014 um 15:11

Wie kriege ich die goldene Karte in dem brennenden ...

keine Antworten Bekomme die schwarzen Gegenstände nicht kaputt KAPUZENBOB13 am 19. Oktober 2014 um 16:39

Es gibt schwarze Gegenstände die auch so glitzern oder so. Aber wie kriegt man die kaputt? Weil ich ...

keine Antworten Kann die letzte Katze nicht finden! Nickbenz am 06. Oktober 2014 um 11:30

Ich habe eigentlich schon 4/5 und habe überall im Internet nachgesucht, nur leider ohne Erfolg. Die ...

4 Antworten Freies Spiel Baustelle: Wie komme ich weiter? Lady_Angelus am 05. September 2014 um 16:59

Beim Levle Baustelle im Freien Spiel startet das Tanzen nicht nachdem ich die Lautsprecher reperiert ...

