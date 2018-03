Fragen und Antworten zu Lego - Pirates of the Caribbean

Fragen

keine Antworten Rote Hütte Codes Arazhul_HD am 25. Oktober 2015 um 14:05

Gibt es denn keine codes für Rote Hütte? Ich dachte das gebe es.

1 Antwort 84 Goldsteine - was jetzt? Perseus1 am 27. September 2015 um 21:29

Ich habe schon etwas von einem Bonuslevel gehört, aber nichts gefunden. Ich habe jeden Kompass, ...

1 Antwort Lego Fluch der Karibik eigene Charaktere ... gelöschter User am 31. Mai 2015 um 22:57

Wo kann man bei Lego Fluch der Karibik eigene ...

1 Antwort Metallene Gegenstände Celia555 am 04. April 2015 um 15:47

Hallo ich bin gerade im schmugglerversteck und stehe vor einer metallenen glocke die auf dem schiff ...

1 Antwort Tipp gesucht zum Seerosen-Hüpfen Meze2 am 15. März 2015 um 13:43

Im Teil 2 Pelogosto - ein Hauch von Schicksal schaffe ich es nicht, mit der Fackel in der Hand über ...

1 Antwort Zugbrücken - Springen klappt nicht. Tipps? Meze2 am 15. März 2015 um 13:12

Im Teil 3 - Singapur - muss man mit Elizabeth über die Zugbrücke springen, und zwar muss man sich ...

keine Antworten Wie kann man ein 100% Spiel laden? Lluqui am 17. Januar 2015 um 14:07

Ich habe in Youtube irgendwann mal gehört man könne "ein 100% Spiel laden". Bisher habe ich aber ...

1 Antwort wie löscht man vorhandene Spielstände? JessicaTwiaa am 07. Januar 2015 um 18:38

Ich habe das Spiel gebraucht gekauft und möchte die vorhandenen Spielstände löschen.

1 Antwort Isla Cruces MartinaSch am 01. Januar 2015 um 17:28

Hallo, ich brauche bitte dringend Hilfe. Bin ganz am Anfang von Isla Cruces und finde die ...

keine Antworten Sprache buzzie am 30. Dezember 2014 um 19:44

Moin. Mein Sohn hat bei dem Spiel am Anfang eine falsche Sprache eingestellt. Wie kann man die ...

2 Antworten Isla Cruces - wie kommt Jack vom Bug des Schiffes ... Lluqui am 29. Dezember 2014 um 20:54

Wenn ich auf der Isla Cruces über die Planke vom ...

keine Antworten Woran erkenne ich was "starke" oder "explosive" ... Kilian1408 am 29. Dezember 2014 um 17:57

Woran erkenne ich was "starke" oder "explosive" ...

1 Antwort bitte heute noch antworten coco64 am 02. Dezember 2014 um 18:16

also gibt es cheats für die roten hütte oder ein glitsch das man die beckommt und was ist das bei ...

keine Antworten bitte um hilfe kommr nicht weiter wegeb der ... gisi2712 am 25. November 2014 um 19:28

dringent bitte meerjungfrau code finde ich nicht! ...

1 Antwort Captain Teague (Vater von Jack) SuperSaiyangeefS am 04. August 2014 um 21:00

Ist er dabei?

