Fragen und Antworten zu Lego Star Wars 3 - Clone Wars

Fragen

keine Antworten Weltraum Level Nr. 1 Probleme. Wilmaheidi am 13. Juni 2017 um 22:31

Hallo, bei dem level wo man das erste mal im Weltraum ist, komme ich nicht weiter. Ich habe alle ...

keine Antworten spiel startet nicht irgendwehr am 12. August 2016 um 19:27

Hallo, immer wenn ich das Spiel starte kommt entweder gleich oder erst wenn ich eine mission starten ...

keine Antworten Minikit gesucht?IM Kinghimmy007 am 05. März 2016 um 12:40

Im Level " Das Zillo Biest " such ich den Minikit der Hinten an der Rohrleitung durch den Minikit ...

keine Antworten Minikit gesucht? Kinghimmy007 am 05. März 2016 um 12:28

Im Level " Das Zillo Biest " fehlt mir der Minikit der hinten an der Rohrleitung angezeigt wird ...

keine Antworten Lego Star Wars 3 The Cone Wars startet nicht! Domingo2606 am 14. Februar 2016 um 17:39

Servus Männer, hab folgendes problem: Hab das Spiel installiert, doch wenn ich es starten will ...

1 Antwort Lego Star Wars auf Wii U spielen yoda_ducati am 14. Januar 2016 um 15:05

Kann ich dieses Spiel auch auf meiner Wii U spielen? ...und welche Controller muss ich zusätzlich ...

5 Antworten R2D2 Fliege - Bug Macco001 am 04. Oktober 2015 um 22:10

Ich habe ein Problem mit dem Fliegen von R2D2: Es funktioniert einfach nicht, und man braucht es um ...

keine Antworten Wie finde ich den roten Stein im Level "Der ... JJ-M am 18. September 2015 um 19:52

Ich will mit die Mini-Spiele spielen und bekomme ...

1 Antwort Suche die letzten vier goldenen Steine iBoy am 07. September 2015 um 18:19

Ich brauche Hilfe! ICh suche meine letzten vier goldenen Steine. Habe alle Level geschafft alle ...

keine Antworten Stürzt beim Start ab. Strohhirn10 am 11. August 2015 um 14:35

Also,kurz und knackig,das Spiel stürzt schon sofort beim starten ab,man sieht nur die ...

keine Antworten Speichern innerhalb vom Level jilly2 am 20. Juni 2015 um 10:59

Wie kann man innerhalb eines Levels den Spielstand speichern, auch wenn das Level noch beendet ist?

1 Antwort Kleine Charaktere dodo222 am 25. Mai 2015 um 14:44

Welche Charaktere können Luken benutzen?

keine Antworten Lego Star Wars 4? Koko12 am 31. März 2015 um 09:45

Weiß jemand ob Lego Star Wars 4 erscheint? Wenn ja, wann?

2 Antworten Roter Stein Nr 1 Dorian948 am 11. Februar 2015 um 11:04

An Bord des Droidenschiffes ist der Stein hinter einer Tuer, an der rechten Seite des Hangars. Sie ...

