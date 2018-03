Fragen und Antworten zu Life is Strange 2

1 Antwort Bonus episode klauser1993 am 08. Januar 2018 um 15:30

Weiß jemand wie man die bonus episode startet ?

keine Antworten Rohrbombe beim Rektorzimmer Ghul1 am 27. Dezember 2017 um 20:44

Eigentlich müsste Max doch, wenn der Alarm schallt, ins Rektorzimmer gehen können und dann die Zeit ...

keine Antworten Wie bekomme ich den Schwarzbildschirm weg? RachelAmber01 am 26. Dezember 2017 um 13:43

Nach ein paar Minuten im Spiel bekomme ich einen Schwarzbildschirm. (Das Spiel läuft im Hintergrund ...

2 Antworten Was muss ich machen um Episode 2 spielen zu ... Stranger123 am 23. Dezember 2017 um 20:40

Es steht momentan bei Episode 2 immer nur ...

2 Antworten Episode 2 funktioniert nicht!?! banjo2k15 am 14. Oktober 2017 um 17:25

Hallo, wollte gesten Abend nach dem Update die neue Episode spielen. Aber irgendwie lässt sich das ...

2 Antworten Frage zu LiS 2 und LiS 1 wegen spoiler Twister46 am 17. September 2017 um 17:15

Hallo. Ich habe mir vor kurzen mal life is strange 2 angeschaut(noch nicht ganz durch mit dem ersten ...

keine Antworten Problem mit meinem Gewissen rataloskiller96 am 13. September 2017 um 21:17

Ich hab da noch eine kleine Ungereimtheit in mir. Es geht hier ein wenig um den ersten Teil *hust* ...

1 Antwort Bewegen nicht möglich Jotzl am 01. September 2017 um 16:08

Hallo ich habe Life is Strange: Before the storm für pc und kann mich sobald ich ingame bin nicht ...

