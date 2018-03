Fragen und Antworten zu Life is Strange

Fragen

1 Antwort Life is strange Episode 1 kostenlos aber wie ... Elllihabeee am 22. November 2017 um 18:15

Ich habe mir auf meiner Ps4 kostenlos die erste ...

1 Antwort Rachel Ambers Beziehung zu Frank/ Chloe?! Bitte ... rataloskiller96 am 13. September 2017 um 21:12

Ich hab da noch eine kleine Ungereimtheit in mir. ...

keine Antworten Life is strange - Episode 1 PS3 Kostenlos Mani-Winchester am 30. Juni 2017 um 19:38

Ich hab mir das Spiel vom Playstation Store kostenlos runtergeladen (nur Episode 1) an der Stelle an ...

keine Antworten Zug entgleisen lassen lisaparadise11 am 07. Dezember 2016 um 14:56

Episode 2. Wie mache ich das?

keine Antworten Störungen auf Xbox 360? SENOK am 08. August 2016 um 20:32

Hat sonst noch jemand auf der Xbox 360 das Problem, dass die Dialoge ab und zu stocken und ...

keine Antworten Season pass Kaibl98 am 21. Juli 2016 um 11:59

Wenn ich mir den season pass für ps4 kaufe habe ich den dann auf ps3?

keine Antworten Auch kein Untertitel in Rückblenden (was bischer ... Spaxarrow am 09. Juli 2016 um 09:33

Habs für One und mir Videos im Netz angesehen ob ...

keine Antworten Untertitel sequenzen Spaxarrow am 07. Juli 2016 um 22:14

Also habs auf Konsole und in den Sequenzen wo man nicht interargieren kann ist kein Untertitel oO ...

1 Antwort Life is strange Spiel hängt sich auf oO-Andi1-Oo am 02. Juli 2016 um 11:35

Hallo Leute ich habe ein Problem mit dem Spiel und zwar es läuft alles perfekt bis auf bei Episode 3 ...

2 Antworten Der Pin-Code, aus Episode 4! Kamikaze-Neko1412 am 25. Mai 2016 um 19:53

Hallo Leute, ich bin gerade in Episode 4 und verzweifle hier... Ich muss nähmlich den Pin-Code von ...

1 Antwort Kommt eine deutsche Synchronisation? Cookie32 am 06. Februar 2016 um 17:49

Hallo. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das mit Videospielen funktioniert, deswegen wollte ich ...

keine Antworten Life is Strange speichert nicht german_biker am 28. Januar 2016 um 20:42

Hallo, ich habe alle Episoden von Life is Strange über Steam gekauft und das Problem, dass mein ...

1 Antwort Entwicklerkommentare einschalten (PS4 Version) Narutofreak1994 am 27. Januar 2016 um 11:02

Hallo zusammen. Ich habe eine Frage und zwar wie kann man die Entwicklerkommentare bei der Limited ...

2 Antworten Disc Version mit deutschen Untertiteln ? Stempi am 31. Dezember 2015 um 12:05

Hallo Frage steht oben danke für alle Antworten

