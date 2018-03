Fragen und Antworten zu Little Kings Story

Fragen

1 Antwort Radieschen Wald Kutja33 am 24. September 2017 um 11:29

Ich spiele das Spiel schon länger und habe die quest gegen den Radieschen-Boss zu kämpfen. Jedoch ...

keine Antworten Bilder finden MissMomo am 11. Januar 2017 um 17:07

Ich finde die Bilder Nummer 6 und 53 einfach nicht. Weiß noch jemand wo er sie gefunden hat? Ich ...

keine Antworten Wie bekommt man Kinder? Kloepschen90 am 16. September 2014 um 19:01

Kann mir jemand sagen wie man Kinder bekommt?

1 Antwort lego!? samka am 15. August 2014 um 16:07

Wie kommt man am lego vorbei oder fliegt man da mit der Flug Maschine über? Bitte ne Antwort THX im ...

keine Antworten Hilfe frans am 10. Mai 2014 um 14:41

Wie kommt man durch das Labyrinth bei dem Reich der Sorgen weiter ?

1 Antwort Arbeiter erstellen Nicandra am 17. Februar 2013 um 12:42

Meine Sorgenfreien gehen einfach nicht in eine Hütte, was muss ich denn machen damit sie zu ...

1 Antwort Wie geht es weiter? Midge am 03. Februar 2013 um 20:50

Ich habe den Teufelskönig besiegt und komme nun nicht wirklich weiter. Als Berufe habe ich schon: ...

1 Antwort Flugmaschine Super_Hund am 21. Juli 2012 um 14:07

Kann mir jemand sagen wo ich die teile der flugmaschine finde und was ich dafür tun muss?

keine Antworten Teil der Flugmaschine Loli90 am 07. Juni 2012 um 21:04

Kann mir bitte jemand sagen wie ich an das Teil der Flugmaschine komme das im TV Land ist( das ist ...

1 Antwort wo alls nakstes donky98 am 05. Juni 2012 um 12:29

reich der trunkenbolde reich der vielfraße reich der sorgen reich des fernshens riech der lang halse ...

1 Antwort Land der betrunkenen luke1999 am 29. Januar 2012 um 08:43

Wie kommt man ins Land der betrunkenen? Thx im voraus!

1 Antwort teufelskönig besiegen boy1 am 08. Januar 2012 um 19:14

ich hab versucht den teufelskönig zu töten.ergebnis: Life Over! und ich hab zu wenig geld für ne ...

1 Antwort fette Bande dragongogeta am 01. Januar 2012 um 18:59

Wie besiegt man die fette Bande(also das Huhn und diese Hulla-hupp-reifen-teufeln) schnell und ...

keine Antworten wo kann ich es noch kaufen ? Lakitu0550 am 01. Dezember 2011 um 20:19

kann man das Spiel noch kaufen, außer da ich es im Internet bestelle ?

