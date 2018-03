Fragen und Antworten zu LoL

Fragen

keine Antworten Kann man sich Drachenklingen Riven kaufen und wenn ... pa123ul am 30. Januar 2018 um 16:24

Hi, ich spiel seit kurzem Riven und die macht ...

2 Antworten Wann bin ich bereit für ein "normales" Spiel? HMFan444 am 18. November 2017 um 21:27

Guten Abend! Ich spiele seit kurzem Lol und bin gerade auf Level 9. Jedoch traue ich mich nur ein ...

1 Antwort kann sona nicht mehr waehlen? LonelyWolf8300 am 24. Oktober 2017 um 15:47

wollte die champions nach und nach erlernen,hab immer sona genommen jetzt kann ich sie nicht mehr ...

keine Antworten Leaverbuster Gamer9807 am 20. Oktober 2017 um 17:34

hi leute ich spiele league of legends und bin aus einem kampf rausgeflogen jetzt hab ich ich die ...

keine Antworten Suche DuoQ Partner BloodMon3yVack am 14. Oktober 2017 um 20:04

Guten Tag, ich suche einen DuoQ Partner um nochmal zu Seasonende das beste zu geben. Ich bin ...

keine Antworten Anfäger Champion Dontswagwithmep am 17. September 2017 um 20:00

Hallo Ich spiele schon seit ungefähr einer Woche LoL und hab lust einen guten melee Champion zu ...

1 Antwort Belohnung Bennetus am 24. August 2017 um 18:08

Hallo, kann mir mal einer erklären, wie die Bewertungen am Ende jeder Runde erstellt werden. Also ...

1 Antwort Leute zum zocken MeffMeff am 20. August 2017 um 22:36

Heyho! Ich suche ein paar Leute zum gemeinsamen Zocken (gerne auch unter Verwendung von Skype, TS, ...

1 Antwort Hat jemand einen Acc auf dem Türkischen server?^^ Kurinyuux3 am 17. Juni 2017 um 17:54

Hallo, ich hab ne wette verloren und musste auf den türkischen server wechseln, ich kann erst wieder ...

2 Antworten Links im Client (sowohl alt als auch neu) ... Die_flinke_Wurst am 05. Juni 2017 um 20:00

Hi Leute ;) Schon seit ich League spiele, habe ...

keine Antworten Ist Aatrox in Leage of Legends noch gut? DunkleBombe am 03. Juni 2017 um 14:46

Hi ich spiele Aatrox sehr Aktiv und frage mich aub Er noch gut ist? Weil ich mir Aatrox erst gekauft ...

3 Antworten Leute zum zocken :) MarcM am 03. Mai 2017 um 12:49

Hey Leute :) Habe heute frisch mit LoL angefangen und suche noch Leute(ab 16)zum zocken.Auf Lvl 30 ...

1 Antwort Zauber anwenden Bennetus am 29. April 2017 um 13:37

Hallo, wie kann man neue Zauber in seine Liste aufnehmen? Habe im Moment Heilung, und dass man ...

1 Antwort Hat wer Paar Ep übrig? zSlayerbeast16 am 19. April 2017 um 18:05

Wollte fragen ob wer paar Ep übrig hat oder alles schon in LoL hat. Wollte nämlich Xayah gerne ...

1 Antwort Ist der Traningmodus schon draußen? biniam123 am 11. März 2017 um 10:13

Wenn ja, wie kann man den finden?

