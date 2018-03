Fragen und Antworten zu Lord of Arcana

Fragen

1 Antwort Spielen peer Adhocparty(ps3) Zim1511 am 28. Juli 2015 um 18:20

Falls sich hier noch einer rumtummeln sollte, hätte jemand lust, peer Adhocparty ein paar runden zu ...

keine Antworten Nixen-Kern LordNickLP am 26. März 2015 um 19:25

Ich weiß diese frage wurde bestimmt schon oft gestellt (daher sorry wenn es euch nervt sie wieder zu ...

1 Antwort Wo finde ich das Item? Goku-San am 24. August 2014 um 08:58

Ich habe erst vor kurzem angefangen LoA zu zocken und brauche Basalt um den Einhänder Götterbote ...

1 Antwort Lord of Apocalypse/Arcana fun-tim09 am 18. Juli 2014 um 19:38

Ist das ein und das selbe Spiel oder ähneln die sich nur extrem ? Weil ich hab mal die Demo von Lord ...

1 Antwort Heldenumhang und Gorgonenschuppe? Matoro2 am 03. April 2014 um 21:03

Hallo, ich würde gerne meinen Dämonenmantel zum Antidämonenmanten verbesser, aber ich brauch dafür ...

1 Antwort Hilfe Sukinukilein am 14. März 2014 um 08:48

Hallo ich bin entweder zu Blind oder total Blöd für das spiel. Ich habe nun die ersten beiden ...

2 Antworten aus welcher Waffe wird das 2 Hand schwert ... LordNickLP am 02. Oktober 2013 um 18:02

könnte mir jemand sagen wie ich die 2 Hand Waffe ...

1 Antwort Kristallsplitter FaBIansTer am 11. September 2013 um 14:14

Mir fehlen nur noch 2 kristallsplitter damit ich das Agni-UltimatievenZauber habe und ich weis nicht ...

1 Antwort Problem mit Bahamut FaBIansTer am 11. September 2013 um 10:32

Bitte um hilfe Es wäre cool wen jemand mir sagen könnte wo ich bronze für die waffe Blitz bekomme ...

1 Antwort In Adhoc Party zocken King_Kushala am 08. September 2013 um 14:15

Hey Leute, das Spiel ist schon nice, deswegen zocke ich es nochmal. Aber mal zur eigentlichen Sache, ...

1 Antwort Lord of arcana: Flammenkarte supermanAT am 04. September 2013 um 18:57

Hallo an alle ich hätte gern mal gewusst ob sich ein Flammenkarte sich lohnt weil Agni ist nicht so ...

1 Antwort Yggdrasil-trieb yannic666 am 16. August 2013 um 10:40

Hey Leute. Ich benötige 10 yggdrasil Triebe. Aber wo kann ich die finden? Bitte helft mir

4 Antworten Verzweiflung: ITEM-SUCHE... Dragathor am 03. August 2013 um 22:18

Folgende Sachlage: Ich habe jede Aufgabe auf RANG S absolviert! Habe alle DLC`s auch auf RANG ...

keine Antworten best mögliche ausrüstung für kapitel 9 BlackHunter666 am 02. Juli 2013 um 08:42

Hey leute Die überschrift sagt ja schon alles aus ich gebe euch nochmal Infos über meine momentane ...

1 Antwort Boss-Kerne Mr-Mo am 01. Juli 2013 um 20:37

Gibt es eine mglichkeit, die wahrscheinlicheit zu erhöhen, einen Boss-Kern(z.b. Azdaja-Kern) zu ...

