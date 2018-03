Fragen und Antworten zu Lost in Blue 2

Fragen

keine Antworten Seile Mia-Maria am 05. September 2017 um 23:41

Hallo! Ich spiele den Jungen, in dem Spiel und ich bringe andauernd Baumreben in die Höhle und gebe ...

1 Antwort Was anfangen mit Fellen? fensterplatz am 02. Januar 2015 um 22:36

Hallo ihr lieben, Ich habe jetzt das Baumhaus fertig gestellt und auch alles, was ich bauen kann. ...

1 Antwort 2. Ruine, Leuchtfeuer, tauchen?! manga_fan am 18. August 2014 um 12:28

Was für eine 2. Ruine und wo und wie kann man tauchen? *-* und was hat es mit Leuchtfeuern auf sich? ...

2 Antworten Verschiedene Fragen! manga_fan am 18. August 2014 um 11:03

1. Ziege und Huhn: Ich hatte sowohl Ziege und Huhn in der Falle, aber beides konnte ich nicht zähmen ...

1 Antwort Damn it, wie mache ich eine Kette? Sinserity am 14. Juli 2014 um 22:29

langfassung: hallo :) um die Beziehung zwischen Amy und Jack zu verbessern möchte ich (Amy) ihm ...

1 Antwort Dschungel simsparty am 29. Mai 2014 um 22:16

Hi, wie kann man im Dschungel die 2 Abgründe überspringen? Im 1ten Teil von Lost in Blue war es noch ...

keine Antworten Wie kann ich beim tauchen die Luft anhalten? Janine141095 am 27. März 2014 um 19:54

Jedes mal wenn ich tauche kommt der hai umd dann der pfeil mit dem atem anhalten, aber wie kann ich ...

1 Antwort Wasserfall und Sumpf wie komme ich dahin ? Lucy4512 am 21. Oktober 2013 um 13:20

Hallo zusammen . Wie komme ich zum Wasserfall und zum Sumpf ? Ich hab das erste Baumhaus auch schon ...

1 Antwort Komme ganz am Anfang nicht weiter KerstinA am 22. August 2013 um 15:46

Ich bin noch ganz am Anfang von LIB2 und ich finde einfach keinen anderen Strand, keine weitere ...

4 Antworten strand 4? Gestrandeter am 24. Juli 2013 um 17:07

Hi Leute, bin neu hier hab aber schon ne Frage. Kann mir bitte jemand genau sagen wie ich zum Strand ...

1 Antwort amy isst/trinkt nicht! Missteenie am 29. Juni 2013 um 14:06

hey ich habe ein riesiges problem immer wenn ich auf expeditzion gehe gebe ich amy eine flasche ...

2 Antworten Fische mit Holzköder? svzfreak am 25. Juni 2013 um 22:34

ich angle mit den Holzködern und habe trotzdem immer nur Karauschen. Warum?

2 Antworten Finde kein Schnittlauch ! Gute anfangs Rezepte ... MisterLIB am 26. Mai 2013 um 17:32

Hi Leute, meine Fragen sind : -wo man genau im ...

1 Antwort unterirdischer see Shin-chan98 am 11. Mai 2013 um 13:29

Hallo erstmal, ich hab gehört es soll einen unterirdischen see geben wo es seltene Fische gibt.wo ...

3 Antworten Gorilla Gomm am 01. Mai 2013 um 18:10

Hi, ich wollte fragen wie viele tage es ungefähr dauert bis der gorilla einem das funkgerät gibt. ...

