Fragen und Antworten zu Lost in Blue 3

Fragen

keine Antworten Wer ist Eric? McProfiAT am 11. September 2016 um 19:49



keine Antworten Kumikos letzte Erinnerung yuyu am 10. März 2016 um 13:10

Mir fehlt nur noch diese. Um Netz steht etwas von der nordwestlichen Seite des Sees. Wo ist das?

keine Antworten Wo ist das labor etc. ... Snowstream am 03. Januar 2016 um 17:16

Wo ist das labor etc. ...?

keine Antworten Finde Sam nicht! bitte um Hilfe SchneeHase91 am 02. Januar 2015 um 10:26

Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen denn ich finde Sam nicht ich War schon mit James, claire ...

keine Antworten Hilfe :{ ich bin gefangen S0RAYA am 05. November 2014 um 23:03

Hallo Spieler ich habe ein Problem ich bin gefangen :{ Und zwar bin ich gerade im Labor eingezogen ...

keine Antworten Ähnliche Spiele elvis2006 am 22. Oktober 2014 um 00:26

..ich würde gern noch andere Ds Spiele mit dem Inselthema, Überleben, Survival oder so spielen. Wer ...

keine Antworten Gelbes Elixier.. elvis2006 am 19. August 2014 um 01:28

..habe ich! Will ich mit jemandem reden:"Sag nichts"! Demzufolge wächst auch kein Paradieskraut bzw. ...

keine Antworten Minigame Floß... elvis2006 am 19. August 2014 um 00:04

..bevor ich noch weitere Flösse zum Kentern bringe, Frage: Wie steuert man das Teil? Welche Technik ...

4 Antworten U Boot Raum elvis2006 am 17. August 2014 um 00:36

Spiele nach zwei Jahren wieder, wo bitte ist der Raum mit dem U Boot? Ist Sam dort? Wie gehts ...

keine Antworten Wo finde ich äpfel? (_Fluttershy_) am 13. Februar 2014 um 13:53

Ich muss einen apfelkuchen machen aber : 1.Wo finde ich äpel und wie komme ich dahin? 2.Wann,wo und ...

keine Antworten Erinnerung/Events gesucht Gamestars am 27. Dezember 2013 um 11:32

Mir fehlt die vorletzte Erinnerung von eric und die letzte von James... Kann mir jemand weiter ...

keine Antworten Komme im Labor nicht weiter! cashmoney am 29. November 2013 um 11:59

Hallo, ich spiele das Mädchen und komme im Labor nicht weiter. Ich hab im Aufenthaltsraum, neben ...

2 Antworten Brauche bitte dringend ... Bambiix3 am 10. November 2013 um 12:20

Hallo(: ich hab das spiel noch nicht allzu lange ...

2 Antworten Ketten für Clarie! (Lost in blue 3) (_Fluttershy_) am 30. Oktober 2013 um 13:17

Ja... Also ich habe im menü bauen die eigenschaft ketten zu machen ( ich bin eric/sam).Aber aus was ...

2 Antworten Als James oder Kumiko Doob-yu am 29. September 2013 um 20:51

Ich habe jetzt die Story schon mehrmals durch, aber wo soll ich die Speicherdaten löschen, das ich ...

