Fragen und Antworten zu Lufia - The Legend Returns

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Lufia - The Legend Returns oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Ahnenhöhle-warum wird der Bildschirm schwarz? Aleno am 26. Juli 2015 um 12:48

Hallo,ich bin jetzt bei der Ahnenhöhle am kämpfen,habe auch schon die besten Waffen ...

keine Antworten Wie bekommt man die letzten 3 Spieler ins Team? Aleno am 16. Juli 2015 um 13:48

Hallo,ich habe jetzt endlich den Eidrachen besiegt und er hat sich meinem Team angeschlossen.Aber:In ...

2 Antworten Wie kommt man zur Ahnenhöhle? Aleno am 08. Juni 2015 um 10:14

Hallo,habe Amon besiegt und bin nach Osten gesegelt.Ich komme an folgende Orte: entweder Kontinent ...

keine Antworten Wer kann helfen-kann im Kampf keine Items aufrufen Aleno am 19. Mai 2015 um 10:52

Habe ein Problem,kann im Kampf z.B.gegen Gades- ...

keine Antworten Wie kann ich im Kampf die Items aufrufen? Aleno am 14. Mai 2015 um 12:35

Ich bin gerade mit Lufia angefangen und bei Gades-aber ich kann keine Items aufrufen-z.B.große ...

keine Antworten wie lerne ich die techniken firefaust am 24. Januar 2015 um 22:06

weiss nur wie ich sie lerne

keine Antworten Wie gebe ich cheats in meinem Spiel ein? Jana0712 am 07. Juni 2011 um 17:14

hallo, ich hab hiewr auf, der Seite cheats für z.B. unendlich HP gesehen. Nur wie kann ich ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Lufia - The Legend Returns jetzt! Bitte wähle die Platform: GB Leser-Wertung: 88 %

10 Bewertungen

zur Lufia - The Legend Returns