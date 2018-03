Fragen und Antworten zu Magic - Planeswalkers 2012

Fragen

keine Antworten pay2win? klonkrieger96 am 23. Mai 2013 um 20:10

Ich habe in Steam nun gesehen, dass das Game im Angebot ist aber bei den DLCs fiel mir auf, dass man ...

1 Antwort paar fragen DerPlayer am 30. September 2012 um 19:37

wolle mal wissen ob es dieses game auch in im laden gibt o.O ich frag das jetzt weil ich das game ...

1 Antwort multiplayer MARAN95 am 02. Juli 2012 um 19:43

ist es möglich an einer ps3 zu zweit zu spielen, denn ich hab bis jetzt nur die Testversion , daher ...

1 Antwort neue decks Kivkev am 02. Januar 2012 um 19:58

wann kann man die neuen decks kaufen

keine Antworten Magic 2012 Erzfeind DerReinemacher am 13. Dezember 2011 um 13:11

Hi, irgendwie bin ich zu Doof das so einzustellen, daß ich als Erzfeind spiele und nicht als Member ...

2 Antworten auch offline spielbar ? Blayne8777 am 06. Dezember 2011 um 16:50

Hallo allerseits. ich beabsichtige, mir Magic - Planeswalkers 2012 für die 360 zu kaufen. Da ich ...

1 Antwort Jace Spielerbild TheGamer94 am 18. September 2011 um 16:15

Ich wollte fragen ob man Jace Beleren als Spielerbild freischalten kann?

2 Antworten Wie kann ich das Spiel für PC kaufen? sTyLe_bOy am 30. Juli 2011 um 19:26

Hallo wollte mir gerne das Spiel per Steam kaufen für 8,99 aber alles ist auf englisch? 1. ...

3 Antworten Herausforderungen eckisback am 08. Juli 2011 um 18:09

hallo. könnte mir mal bitte einer von euch die lösungen schicken von den herausforderungen? ein paar ...

4 Antworten Lohnt es? Germancore am 04. Juli 2011 um 15:09

Also ich habe auf PC mal die Demo bei Steam gespielt und ich finde es wirklich sehr geil auch wenn ...

1 Antwort Herausforderungen eckisback am 02. Juli 2011 um 21:00

Könnte mir jemand von euch evtl. helfen die herausforderungen zu lösen? Ich habe schon ein paar ...

1 Antwort Premium Decks F1005 am 21. Juni 2011 um 16:38

Was können die Premium Varianten der Decks so besonderes? Sind da zusätzliche Karten drinnen, oder ...

19 Antworten Gutes Spiel? Selib1230 am 16. Juni 2011 um 20:29

Hey Leute ich hab das Spiel bei Steam gesehn und wollte fragen ob es gut ist.

