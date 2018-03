Fragen und Antworten zu Majin and the Forsaken Kingdom

keine Antworten Wie wirft Majin Tepeu? Scarleti am 20. August 2014 um 13:54

Hallo! Ich habe die Stufe freigeschalten, ab der Majin Tepeu auch werfen kann. Aber ich find einfach ...

keine Antworten Suche der zweiten Maske für das Forschungslabor im ... smeg am 19. Juli 2013 um 21:04

Hallo Leute, weiß jemand wo ich die zweite Maske ...

keine Antworten Letzte Schatzkiste! Myzelium am 23. April 2013 um 21:02

Bin jetzt fast am ende und mir fehlt noch eine schatzkiste!im kanay tal soll es laut karte 2 ...

keine Antworten erster boss knuffye am 02. März 2013 um 12:20

die riesen spinne ist schon unten und eigentlich müsste man, wenn die spinne betäubt ist, ...

keine Antworten Wer weiss wie man den spielstand laden kann? Mowgli01 am 06. Februar 2013 um 18:37

Wie kann man das Spiel laden?

keine Antworten Wie is des Spiel so? Shapur am 10. Dezember 2012 um 15:23

Um was geht es in dem Spiel?

keine Antworten Läuterubngsfrüchte und rote, großeTruhen mit Majin ... sommersprosse11 am 01. Juli 2012 um 12:02

Hallo Leute ich hab das spiel schon fast durch, ...

keine Antworten Tempel der elektrizität stevven am 05. Mai 2012 um 20:10

Hey ein papagei hat mir gesagt ich solle einen weg folgen der zu einer frucht führt die dem majin ...

keine Antworten Majin Kostüme Ray0x am 24. Januar 2012 um 16:14

Wo gibt es welche? Bin schon da wo er die "Eis" - Frucht kriegt..

keine Antworten Schloss Arkela - Große Treppe Yeti65 am 16. Januar 2012 um 09:59

Gibt es hier vielleicht irgendein Trick. Also die Gegner ganz unten habe ich geschafft und habe den ...

1 Antwort Fuerfrucht lukasimunis99 am 06. Januar 2012 um 17:37

Wo finde ich die Feuerfrucht? Drehe fast durch bitte helft mir

keine Antworten wie ist es und um wass geht es kann man auch ... gelöschter User am 17. Dezember 2011 um 21:46

oben lesaen

keine Antworten hilfe AndiSB am 04. Dezember 2011 um 11:37

Ich bin vor dem 3.boss aber ich komm nicht weiter weil die monster mich immer töten kann man mir ...

1 Antwort wer kann mir helfen? Ayashi86 am 21. Oktober 2011 um 19:33

bin gerade aus dem schloss raus und steh vor dem tor wo die ratte meint das ich die früchte holen ...

1 Antwort Endboss Schranzengel am 13. Oktober 2011 um 13:58

Hi Leute, ich versuch grad Toci zu retten und checks iwie nich... Bombe anzünden mithilfe des Majin ...

