Fragen und Antworten zu Maximo - Ghosts to Glory

keine Antworten Soll ich mir Maximo hollen? RyanCooper96 am 04. Juli 2010 um 19:22

Viele sagen das das Spiel zu schwer ist stimmt das?Wenn man stirbt muss man dann das ganze Level von ...

keine Antworten 100% im spiel rambo95 am 19. April 2010 um 16:41

passiert was wenn man im gesamten spiel 100% schaltet dann man irgendwas frei

2 Antworten Wie besiege ich den Endgegner in der Eiswelt? gelöschter User am 11. März 2008 um 21:05

Ich weiß nicht wie man den Pieratenendgegner in der Eiswelt (3.Level) besiegen kann. Könnt ihr mir ...

2 Antworten Wie speichere ich? Eule73 am 09. Dezember 2007 um 14:37

Leider habe ich keine Anleitung zum Spiel. Wie aktiviere ich die Checkpoints? Ich kann auch zu ...

2 Antworten Das Master-Level general_kratos am 14. Oktober 2007 um 09:53

Kennt einer von euch einen Action Replay Max Code um das Master-Level frei zuschalten?

