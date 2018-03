Fragen und Antworten zu Meine Tierklinik in Australien

Fragen

1 Antwort Tierpfleger erledigt Aufträge nicht! 19Vicky99 am 22. Februar 2014 um 15:17

Hallo, ich habe einen Tierpfleger eingestellt und er ist auch in den entsprechenden ...

1 Antwort Wie kann man Sport treiben? halloooFelsen am 07. Juli 2012 um 12:52

Es liegt ein Boot im Wasser, aber ich kann es nicht benutzen! Wie kann ich sonst Sport treiben, und ...

keine Antworten Ich komme in Szenario 20 nicht weiter gibt es ... Rescalon am 08. Januar 2012 um 14:45

Ich habe Szenario 20 Gestrandet durchgespielt ...

2 Antworten wie kann ichs löschen? natalie22 am 19. November 2011 um 19:44



2 Antworten Neue Tierarten? Carnaby am 06. August 2011 um 08:57

Ich habe das Spiel seit gestern. Ich habe mit den Seebären angefangen & auch schon alle Punkte. Aber ...

2 Antworten Ziele Alice_C am 27. Februar 2010 um 10:57

Hab jetzt schon alles gebaut und gekauft und habe 22924€. Was kann ich noch tun? Bitte ...

1 Antwort Bitte um noch ein einen tipp für Meine Tierklinik ... maxundmario am 11. Oktober 2009 um 09:30

Hallo Liebe leute, meine Tiere im ...

2 Antworten schwimmen Starpferd008 am 28. August 2009 um 14:34

wie schwimmt man mit delfinen,danke schonmal.

2 Antworten Haare? Giinny am 16. August 2009 um 19:49

Wie ändert man die Haare? danke im vorraus eure Giinny

2 Antworten Habe da mal eine kleine Frage Junior96 am 08. Mai 2009 um 14:30

Ich habe das Spiel meine Tierklinig in Afrika.Weiß jemand ob das genauso ist (die Grafik oder andere ...

2 Antworten Das Geld Alina_Cyra_Phoebe am 08. April 2009 um 18:15

Wie bekommt man schnell Geld?

4 Antworten Anfang Nicky1999 am 23. Januar 2009 um 11:07

Ich habe das Spiel gerade gestartet und habe keine Ahnung wie es weitergeht; d.h. ich bin im Haus ...

2 Antworten Wie lösche ich alte Tierkliniken? Charly0504 am 25. Dezember 2008 um 16:49

Ich habe das gleiche Problem wie silly2005. Gebrauchtes Spiel mit 4 gespeicherten Tierkliniken. ...

4 Antworten Loht es sich? Nairod10 am 09. Oktober 2008 um 08:28

Meine Schwester bekommt zum Geburtstag Ein Nintendo DS.Lohnt es sich das Spiel zu kaufen?

