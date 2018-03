Fragen und Antworten zu MGS 2

1 Antwort Hilfe Subt am 21. Juni 2014 um 15:46

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty wie kann mann für ein XBOX360 spiel so eine Kamera machen kann ...

1 Antwort Mir fehlt Grundwissen... Tommy69deluxe am 09. Dezember 2013 um 20:46

Hallo an Alle! Bin absoluter MGS-Anfänger...sprich PLANLOS! - Meine Frage zu MGS 2, Sons ...

2 Antworten Katana Triforce_Master am 14. Juli 2013 um 09:32

Am Ende des spiel hat man ja das Katana bekommen mit den man gegen solidis kämpfen muss und ich ...

1 Antwort Brauche Hilfe ! Triforce_Master am 30. April 2013 um 17:50

ich bin bei normal jetzt bei den drei metal gear rays und ich komm nicht weiter kann mir jemand ein ...

2 Antworten scharfschützengewehr auf shell 1 Jakk21 am 21. April 2013 um 13:40

hey leute, meine frage: ich befinde mich derzeit bei der verbindungsbrücke zwischn shell1 und 2. ...

2 Antworten Socom Triforce_Master am 16. April 2013 um 13:49

Hi,ich wollte mal fragen ob es ein Schalldämpfer für die socom gibt und wenn wo? ich kämpfe gerade ...

1 Antwort Unterschied krenciszek am 25. November 2012 um 15:04

was ist der unterschied zwischen Metal Gear Sold 2-Sons of Liberty und MEtal Gear Solid 2-Substance?

22 Antworten Rosemary Lucas243 am 22. Oktober 2012 um 08:52

Achtung SPOILER! Am ende des Spiels, kurz vor dem Kampf mit Solidus redet Das GW ja noch mit einem. ...

9 Antworten Flutwelle collieyard am 15. September 2012 um 21:14

wenn raiden auf pliskin trieft sagt er ja etwas über snake und in der rückblende aufm tanker sieht ...

1 Antwort Wo ist M9 auf normal seraph21 am 05. September 2012 um 10:47

hallo, wo findet man die m9 auf normal. gehe ganze zeit herum finde es aber nicht. danke vorraus^^

1 Antwort Metal gear solid 2 sons of liberty wiebitte am 19. August 2012 um 11:29

Wo bekomme ich den minensensor her? (ich weiß schon das man einfach drüberkriechen kann)

2 Antworten Clearecode seid1234 am 02. August 2012 um 18:11

ich hab MGS sons of liberty schon lange habs auch durchgespielt 7mal aber am schluss mit raiden wen ...

