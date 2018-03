Fragen und Antworten zu MGS 4 - Guns of the Patriots

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Metal Gear Solid 4 - Guns of the Patriots oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Wie kann ich ein Passwort im extra menu eingeben Togetherfoxy44 am 21. Oktober 2017 um 12:36

Also ich habe einfach auf *Extra gedrückt und da kam nur mit Netzwerk verbinden und ich weis nicht ...

keine Antworten Hallöchen zusammen, MikeNRW am 12. August 2017 um 18:38

Also ich hab da ein problem,und spiele ich Mgs4 und komme bei dem Vamp Boss nicht weiter bekomme es ...

keine Antworten Beauty and the beast unit nicht tödlich besiegen jessie97 am 16. März 2016 um 20:51

Muss man sowohl Beast und Beauty form nichttödlich besiegen um den bonus zu bekommen? Oder reicht es ...

2 Antworten PC version Openud am 01. Oktober 2015 um 16:09

gibt es auch eine pc version des spiels?

keine Antworten Codec Bug! reider am 18. August 2015 um 13:45

Hallo erstmal, ich habe vor kurzem beschlossen Metal Gear Solid 4 wieder zu spielen, dabei lief ...

2 Antworten Spiel in Cutscene beenden Expendable27 am 09. August 2015 um 22:39

Hi, mich würde sehr interessieren, was passiert wenn ich das Spiel während einer Cutscene beenden ...

keine Antworten Patch 2.0 verursacht Probleme Bene-Bene am 01. August 2015 um 19:21

Hi, jetzt, wo MGS5 vor der Tür steht wollte ich nochmal den 4er spielen. Leider kam ich aber nie an ...

3 Antworten Herunterladbare Inhalte / Extras LynxXx am 06. April 2015 um 13:03

Kann es sein dass die Server mitlerweile abgestellt sind ? es ist jetz 2015 . wundern würds mich ...

1 Antwort Steth camo ? dbz_36000 am 01. April 2015 um 12:25

Hi wie bekomme ich das stelth camo ?

1 Antwort MGS4 weißes Dingens :D JuleHyrule am 28. Oktober 2014 um 13:52

Guten Tag :D, -oder wie man immer damit anfängt- Ich war gerade so am MGS zocken und bin gerade im ...

1 Antwort Einpaar Fragen zu The Extreme The Boss Leser1988 am 24. September 2014 um 10:40

Ich habe einpaar fragen zu dem Big Boss Emblem. Kann man speichern ohne das was am Rang oder Score ...

keine Antworten MGS4 Act 3: Musik bei Big Mamas Tot ? pasa03 am 03. September 2014 um 05:27

Hey leute ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei der Act3: Wo Eva und Snake reden bevor Eva stirbt in ...

6 Antworten extreme the boss - akt 3 - verfolgungsjagd KingPlayer99 am 24. Mai 2014 um 23:18

Ich bin jetzt so weit das ich anfangs nur gegen diese drohnen kàmpfen muss und im nachhinein gegen ...

1 Antwort items verschwinden... bug? bmuralter am 07. April 2014 um 01:03

Alle sachen die ich kaufe und einsammele, tauchen nicht im Menü auf. Weder waffen noch das fass ...

4 Antworten keinen Alarm auslösen MedionDS am 13. März 2014 um 19:04

Wenn ich den Stealth Anzug haben will, darf ich keinen Alarm auslösen. Gilt das auch für die ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Metal Gear Solid 4 - Guns of the Patriots jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3 Leser-Wertung: 93 %

785 Bewertungen

zur MGS 4 - Guns of the Patriots