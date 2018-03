Fragen und Antworten zu MGS 5

Fragen

keine Antworten Gegner durch unterstützung töten jessie97 am 18. Oktober 2017 um 15:04

Durch das töten von Gegner sammeln sich ja die demonen punkte. Ist dies auch der fall wenn sie durch ...

keine Antworten Ausrüstung AB-wählen? Eljah am 16. Oktober 2017 um 21:20

Hi, kann man einmal ausgerüstete Items (wie Unterstützungswaffen oder Gegenstände) nicht mehr ...

1 Antwort raiden kostüm demon79 am 16. Oktober 2017 um 02:42

habe alle hauptmissionen auf s rang abgeshlossen und den gold outfit bekommen aber leider keine ...

2 Antworten Wie funktioniert das Schalldämpfer system in Metal ... Gjakova am 15. Oktober 2017 um 22:10

Also der Schalldämpfer wird ja verbraucht pro ...

2 Antworten Recourceb und Upgrades jessie97 am 04. September 2017 um 22:48

Ich bin mehr der spieler typ der erst nebenmissionen macht und alle upgrades freischaltet um es ...

2 Antworten Entwicklungszeit von Gegenständen Robbbe13 am 20. Mai 2017 um 19:22

Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Entwicklungsdauer von Waffen und Ausrüstung zu ...

1 Antwort Gas Pistole AM A 114 RP Robbbe13 am 20. Mai 2017 um 19:20

Hallo zusammen, wie erhalte ich die AM A 114 RP wenn ich diese im FOB Event gekauft habe und nun ...

2 Antworten Gegner töten? Kronn am 26. April 2017 um 16:55

Mal für ganz blöde (ja... mich). Wenn ich mein Demonenlevel nicht steigern will... darf ich echt ...

1 Antwort Emmerich zurückholen ? team-colonel am 01. April 2017 um 18:32

Moin Leute, wollte mal fragen ob jemand weiss ob man Emmerich irgbwie wieder zurück bekommt da das ...

1 Antwort Mu Rang erhöhen Darktrider am 25. März 2017 um 14:12

Hi ich spiele seit einiger Zeit Mgs 5 und habe schon eine relativ gute Base, mein Spieler rang ...

1 Antwort Werden Spieler die weiter oben sind in FOB ... Kingsgeier am 01. März 2017 um 22:39

Mir ist aufgefallen um so weiter ich in FOB ...

8 Antworten Wurmloch wurde nicht freigeschaltet SammyPe88 am 28. Februar 2017 um 17:52

Hallo zusammen, mein Problem besteht darin das ich das Wurmloch nicht bekommen habe trotz ...

2 Antworten D-Horse nicht mehr da DoubleU68 am 27. Februar 2017 um 18:12

Hallo Zusammen. Ich spiel das Game noch nicht so lange. Bin jetzt bei Mission 6 (Wo schlafen die ...

1 Antwort brennen lrs 46 bauplan reiner am 19. Februar 2017 um 16:37

das erste brennan sniper habe ich schon, meine frage- warum kann ich die weiteren brennan modelle ...

