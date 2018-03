Fragen und Antworten zu MGS - Portable Ops Plus

Fragen

keine Antworten Verwaltung hitrion am 05. Juli 2012 um 15:06

Auf was muss ich bei der verteilung der technischen, medizinischen und spionageeinheiten achten. Und ...

1 Antwort charater codes eingeben blackdevil2212 am 01. Juli 2012 um 21:53

ich habe eine frage ich habe öfters versucht passwörter einzu gebenund jedesmal sthet denn da ...

keine Antworten Shooter gelöschter User am 16. Juni 2012 um 13:48

Könnt ihr mir ein Paar gute PSP-Shoter oder Horror empfehlen die se auch in Läden gibt ? Danke im ...

3 Antworten Der Online-Modus ist zurück! OuterHeaven am 30. April 2012 um 00:05

Hallo Leute! MPO+ ist onlinemäßig wieder zurück. Mit einem Vorteil: Hacker können nicht mehr ...

1 Antwort online canstyl am 11. März 2012 um 01:33

kann mann das online spielen

keine Antworten Story DominikFank am 12. Februar 2012 um 10:01

Ist es die gleiche story wie bei portabel ops oder eine andere?

2 Antworten allgemeines zum online modus Heavon5 am 21. Januar 2012 um 20:02

hi mal nen paar fragen zum online modus: braucht man da einen code um online spielen zu können? ist ...

1 Antwort hab eine frage Hero36 am 16. Dezember 2011 um 18:02

wer oder was sind gakkos, ga-kos

keine Antworten Kenn mich nicht aus BITTE HELFEN CALL-of-DUTY-Black-Ops am 03. Dezember 2011 um 13:14

Wann kann ich online spielen weil irgendwie kann ich nicht online BITTE ANTWORTEN!

9 Antworten 2 fragen johnyboy12 am 02. November 2011 um 14:34

1 wie kann ich eigentlich online spielen meine psp hat wlan 2 ist der us edition auf deutsch oder ...

3 Antworten Was sollte man sich kaufen Plus oder normal ? LauriTheDead4 am 25. Oktober 2011 um 12:36

Die Frage steht oben ;)

3 Antworten online spiel erstellen? dammereez am 19. August 2011 um 19:38

wie schalte ich die udp mit nem macbook pro frei?

7 Antworten hacken dammereez am 18. August 2011 um 17:38

wer kann mir genau beschreiben wie man hackt bitte antworten !

1 Antwort Plus oder normal DJ1138 am 10. August 2011 um 11:49

Ich wollt mir Metal Gear Solid Portable Ops kaufen, seh aber es gibt normal und plus, was hat ...

1 Antwort Frage: Furious24 am 16. Juli 2011 um 12:26

Kann mann bei dem Death Match die waffen wechseln?

