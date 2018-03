Fragen und Antworten zu MGS - The Twin Snakes

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Metal Gear Solid - The Twin Snakes oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort wo bekomme ich eine siper her ? 300g am 04. Juli 2012 um 17:49

ich will nicht weit laufen wo ist die nahest gelegene vor sniper wolf ? nennt mir nur die ebene ...

keine Antworten M9 oder MG9 300g am 25. Juni 2012 um 22:22

wie bekomme ich diese waffen ?

2 Antworten wohin ? 300g am 25. Juni 2012 um 22:19

1.Ich habe den Bosskampf gegen Revolver Ocelot bestanden . Wo muss ich jetzt hin ? Mein Bruder sagte ...

1 Antwort Würgen 300g am 02. Januar 2012 um 14:26

wie würge ich ? danke

1 Antwort Kann man das Schwert bekommen? M-zed am 03. April 2011 um 15:32

Man kann ja Bandana und Stealth bekommen.Gibt es eine Möglichkeit das Schwert zu bekommen?Vll wenn ...

2 Antworten Die Riesentreppe playergamer am 31. August 2010 um 14:24

Ich spiele auf extreme und habe kaum noch leben und muss genau jetzt die Riesentreppe machen ! Ich ...

1 Antwort Medizin spencer3000 am 29. Dezember 2009 um 20:27

Kann mir jemand sagen, wo ich Medizin finden kann? Ich hab überhaupt keine ahnung.

3 Antworten Spiel gelöschter User am 25. Dezember 2009 um 14:38

Gab es das spiel auch in deutschland zu kaufen?

1 Antwort wo finde ich eine sniper MobbyD am 06. Dezember 2009 um 19:41

frage oben

1 Antwort Metel Gear 1 Gamerkid am 15. November 2009 um 14:33

Ich spile das Spiel auf Schwer kan man ich im Turm irgendwie vor bei ohne den alarm zu betätigen ...

2 Antworten Folter Stocky am 28. August 2009 um 01:03

Hii wenn ich das spiel das erste mal durchspiele und bei der folter aufgebe, wird Meryl getötet. ...

1 Antwort Dog Tags & Bandana Stocky am 28. August 2009 um 00:39

Hey Leute... Ich werde mir das spiel in kürze kaufen und wollte nur nochmal wissen was ein Dog ...

1 Antwort Fehler im Spiel corvette am 15. Februar 2009 um 20:42

Hallo, Bei meinem Spiel ist ein dummer Fehler. Nähmlich, an manchen, oder bestimten Stellen im ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Metal Gear Solid - The Twin Snakes jetzt! Bitte wähle die Platform: GC Leser-Wertung: 92 %

45 Bewertungen

zur MGS - The Twin Snakes