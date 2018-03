Fragen und Antworten zu Might and Magic Heroes 3 HD

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Might and Magic Heroes 3 HD Edition oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

1 Antwort Addons Für heroes of might and magic 3 hd ? Homer1315 am 17. Oktober 2015 um 12:49

Wie schon in der Überschrift steht frag ich euch ob es die addons armageddon's blade und shadow of ...

3 Antworten Erzengel fabo300 am 29. April 2015 um 19:14

Seit wann kosten denn die Erzengel 5000 Gold und 3 Edelsteine? Bei der Originalfassung haben sie nur ...

keine Antworten In welchen Ordner muss die selbsterstellte Map für ... Einmyria am 24. Februar 2015 um 17:44

Hallo, ich habe mit dem Map Editor eine Map ...

