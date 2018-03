Fragen und Antworten zu Might & Magic X - Legacy

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Might & Magic X - Legacy oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten öfnen von truhen und obis sieggi am 27. Juni 2016 um 20:06

wie bekomme ich die truhen auf ,wo ein lösungs wort eingetragen werden muss und die obis mit lösungs ...

keine Antworten flöde drache79 am 05. März 2016 um 13:06

ich besitze eine flöte die in der höle von sudgert spielen soll kann mir einer die reinvolge sagen ...

keine Antworten Großmeister der Axt drache79 am 05. März 2016 um 13:01

beim Zwerg drengi kann man Großmeister von der Axt werden aber ich muss erst ein Aufgabe erledigen ...

keine Antworten Sound und Sprache Frank2110 am 03. Februar 2016 um 14:56

Habe alles auf Deutsch installiert aber die Sprache ist nicht Deutsch nur der Untertitelß ...

1 Antwort endgegner Leuchtturm Frank2110 am 03. Februar 2016 um 14:51

Wie schaffe ich am besten den endgegner, er schupt mich immer runter?

keine Antworten Leuchtturm Frank2110 am 03. Februar 2016 um 10:40

Wie Komme ich durch den Leuchtturm? Habe alles andere Erledigt Wie Banditen.

3 Antworten EAV? Was ist das und wo bekomme ich es her? TES-Blasted13 am 24. September 2015 um 23:17

Ich habe mir die MMX Legacy-version bei Steam gekauft und habe auch schon gespielt. jetzt suche ich ...

keine Antworten Ich bekomme keinen Folgeauftrag für die Burg von ... pittelsoft am 12. Februar 2014 um 17:31

Ich habe alle Quest Level 1 gelöst ( Spinnen, ...

2 Antworten Komplettes Spiel Trimoct am 05. Februar 2014 um 22:12

Hi, wenn ich jetzt das Spiel kaufe, hab ich dann quasi nur die ersten Levels und der Rest wird per ...

4 Antworten Nach der Burg ShadowGaja am 27. Januar 2014 um 19:38

Hey, was soll ich jetzt nach dem Abschluss der Burg neben Sorpigal machen? Ich dachte ich solle zur ...

1 Antwort Ich bekomme keine Folgequest nach dem Leuchtturm. Moshpitjack am 24. Januar 2014 um 15:08

Ich habe die Quest im Leuchtturm erfolgreich beendet. Eigentlich sollte ich jetzt von Maximus in der ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Might & Magic X - Legacy jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 89 %

19 Bewertungen

zur Might & Magic X - Legacy