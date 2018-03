Fragen und Antworten zu Modern Combat 4

Fragen

keine Antworten Finde kein Spiel mehr bei mc4 Bananamous2 am 07. Mai 2015 um 16:50

Ich habe eine neue Waffe gekauft und jz finde ich kein Spiel mehr

keine Antworten Waffe verkaufen Johnny2605 am 16. März 2015 um 22:30

Hallo Ich habe mir aus versehen eine Sniper für 64000 Coins gekauft. Kann man diesen Kauf irgendwie ...

keine Antworten Welche Waffe auf Welcher Stage? Freundescodetauscher am 10. Januar 2015 um 09:26

Hallo, dar ich Modern Combat 5 nicht soooo überragend finde eben zu MC4 Ich wollte mal wissen auf ...

1 Antwort granaten 2stk nabas am 02. November 2014 um 14:27

Wie kann man in mc4 2granaten haben!? Danke schon im voraus.

1 Antwort Rang verloren DarkLord899 am 14. September 2014 um 01:28

Ich habe meinen Rang verloren. Als ich vorhin den Online Modus startete merkte ich sofort das da ...

keine Antworten Wie spielt man mit einem Freund zusammen? Mjajsk am 21. Juli 2014 um 19:49

Ich habe einen freund bei gameloft wie kann ich zsm mit ihm spielen?

keine Antworten Credits werden im Rangspiel nicht gespeichert! Oschkaboxa am 12. Juli 2014 um 08:42

Ich bekomme nur manchmal Credits wenn ich Rangspiel spiele. Ab und zu werden mir sogar Credits ...

2 Antworten Wie viele Lv's gibt's es? tinao am 03. Juli 2014 um 21:08

Ich hab MK4 für 5.79 Euro gekauft, und bin enttäuscht das nach nur 12 Lvl vorbei sein soll! Stimmt ...

2 Antworten Level 10 Problem tinao am 25. Juni 2014 um 20:55

Bin am Ende von lvl 10 und komme nicht weiter. Ich möchte den Presidenten "befreien"aber es geht ...

keine Antworten Wie rufe ich Unterstützung? bad-news3 am 20. Juni 2014 um 18:21

Wenn ich die erforderten kills für Aufklärung erreicht habe kommt nur die Meldung das das ...

1 Antwort Modern Combat 4 account Mordu am 15. Juni 2014 um 10:47

Kann man seinen account vielleicht auch umbenennen? Wenn ja , wie ?

4 Antworten Modern Combat Account löschen im online Modus Mordu am 15. Juni 2014 um 01:48

Ich hab Modern Combat mit meiner email angemeldet möchte den account wieder löschen und mit einer ...

1 Antwort Militärische Unterstützung - permanent? Lonski_Hulk am 24. Mai 2014 um 00:22

Wenn man militärische Unterstützung kauft, also zum Beispiel ein Aufklärungsflugzeug für 5000 ...

1 Antwort Spezialisierung Stealth- Tarnung Maudroide am 10. Mai 2014 um 17:30

Wenn ich bei einer Waffe keinen Stealth habe (also keinen Schalldämpfer) aber bei der ...

keine Antworten Account.. hat sich nicht gespeichert.. gelöschter User am 10. Mai 2014 um 01:57

Also ich bin rang 23 schon auf meinem Ipad und mein Account ist auf Gameloft.. Nun ich möchte auf ...

