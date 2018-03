Fragen und Antworten zu Monado

Fragen

keine Antworten cheaten Jonny-C am 27. Februar 2012 um 17:59

Kann mir jemand bitte sagen wie man den Wii Homebrew channel runtetläd aber bitte genau und dann ...

2 Antworten Das gleiche Spiel? xXXx_Geheim am 13. Juni 2011 um 21:26

Hallo ich hab ne Frage zu dem Titel. Ist das nicht dass gleiche Spiel wie Xenoblade Chronicles?

9 Antworten Wo bekomme ich das spiel her? Giesmmu27 am 10. Februar 2011 um 18:30

Ich war in 7 groß handel läden und alle sagen das die dieses spiel nicht bekommen.hat jemand eine ...

1 Antwort Wann und was? dragon77 am 01. April 2010 um 08:45

Um was gehts in dem Spiel und wann kommt es in Deutschlan raus? D.i.v.

1 Antwort Ist das spiel so ähnlich wie Final fantasy? Wii-User am 07. Februar 2010 um 11:04

Ich bin ein final fantasy fan und die fotos sahen ein bisschen danach aus... weiß jemand ob das so ...

4 Antworten Hallo Leute ! Ookami-Amaterasu am 09. Dezember 2009 um 18:18

Weiß jemand schon wie das Kampfsystem bei Monado ist? thx im vorraus ^^ ;3

