Fragen und Antworten zu Monkey Island

2 Antworten Piranha Pudel gelöschter User am 11. Februar 2013 um 07:21

Wie kommt man an diesen Piranha Pudeln vorbei?

1 Antwort LeChuck -______________- latich am 03. Dezember 2011 um 17:00

Hey Leute, LeChuck schmeißt mich grad die ganze Zeit von einem Ort zum nächsten was kann ich tun ...

2 Antworten Kannibalen-Geschenl latich am 28. August 2011 um 12:22

1. was soll ich den kannibalen schenken? 2. Wo ist dieses geschenk ? 3. wie bekomme ich es ? ...

2 Antworten Die Original Grafiken sveni126 am 21. Juli 2011 um 12:27

Ich habe die Special Edition allerdings hätte ich gerne die original Grafiken. Kann man die ...

1 Antwort Das Katapult Moto382 am 02. Mai 2011 um 19:05

Ich habe oben unabsichtlich schon vorher den stein von der klippe gelöst wie mach ich das jez am ...

1 Antwort Monkey Island auf Win.7 FH0406 am 10. Februar 2011 um 21:46

ich suche einen win.95 emulatur um das spiel zu spielen oder hat jemand eine bessere idee? pls ...

2 Antworten Click and point adventures Tagammeer-2007 am 28. März 2010 um 17:48

Hallo, ich suche schon lange Click and point adventures die so unterhaltsam sind wie monkey island. ...

1 Antwort Zehn Adventures TheKingKalle am 22. Januar 2010 um 16:46

Ich habe mir die Zehn Adventures Spielesammlung geholt, wo zehn lucas arts adventures drauf sind. ...

1 Antwort Wie öffnet man den Schrank in der Kapitänskajüte? Gothic-zocker am 26. Dezember 2009 um 10:51

Der Schrank in der Kapitänskajüte ist verschlossen. Trotz der Komplettlösung kann ich ihn nicht ...

1 Antwort Wie bekomme ich den Navigationskopf? Plankmaus am 28. Juli 2009 um 19:40

Also: ich bin jetzt auf Monkey Island und habe im Prinzip alles erledigt... ich müsste jetzt nur ...

1 Antwort wie bekomm ich den schrank in der käptainkajüte ... Sweet_Black_Cat am 23. Juli 2009 um 15:19

ich bekomm den schrank nich auf hab alles mögliche ...

8 Antworten Installation Monkey Island Special Das_Vioelchen am 11. März 2008 um 22:19

Hallo! Ich habe mir das Monkey Island Special gekauft, dass mit Teil 1 und 2.. leider habe ich ...

4 Antworten wer hat die code-scheiben für monkey island 1,2,3? hannibunny79 am 03. Januar 2008 um 23:46

hab leider meine dreh-code-scheiben für meine ...

