Fragen und Antworten zu Muramasa - Demon Blade

Fragen

keine Antworten braune schwerter Blackjake05 am 28. Oktober 2012 um 14:50

Ich habe das spiel mit beiden charas durch und die schwerter fast alle es fehlen mir noch die im ...

1 Antwort zum ende hin -zabuzamomochi- am 25. Oktober 2011 um 20:45

ich hab das spiel mit beiden charas durch gespielt und beide sind auf level 99! doch fehlen mir ...

1 Antwort 2-Spieler Modus? manga-freak am 27. April 2011 um 11:58

Hallo Gibts in Muramasa einen 2-Spieler Modus?

2 Antworten Kraken FCZ-FAN am 17. April 2011 um 09:27

Was muss man machen um zum Kraken zu kommen? THX im voraus =)

keine Antworten Bestimmte Schwerter schmieden nanashi am 17. November 2010 um 19:41

Hey! Es gibt ja bei diesen Stammbaum in der Schmiede Schwerter, für die man sowohl von Momohime ...

2 Antworten fragn über fragn gelöschter User am 21. Oktober 2010 um 09:41

ich überleg mir schon ne lange zeit das spiel zu kaufn aba zuerst will ich eure meinung ...

1 Antwort Letztes Schwert Dragongirl2712 am 25. Juni 2010 um 16:36

So leute ma ne frage bekomm ich das letzte schwert das man finden kann(welches braun umrahmt ist) ...

1 Antwort Shirugui Modus - Härteste Modus tcfiftyfour am 22. April 2010 um 17:55

Also meine Frage ist recht einfach: Hat jemand diesen Modus schon gepackt? Also ich habe ihn ...

1 Antwort Die letzen zwei Schwerter ChickenKing am 17. Februar 2010 um 10:48

Wenn man das Spiel mit beiden durchgespielt hat kommen nach den Abspann Schriftfelder, leider habe ...

4 Antworten Aufleveln aber schnell. Corey_misokattsu am 08. Februar 2010 um 13:45

Gibts ne möglichkeit schnell auzuleveln ich habe nämlich schon einige schwerter die ich aber auf ...

1 Antwort 2 Player? TieJohn am 05. Dezember 2009 um 19:07

Kann das Spiel zu zweit zusammen spielen?

