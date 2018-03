Fragen und Antworten zu My Baby 2

keine Antworten Wie lernt mein Baby rennen? nintendogirl33 am 21. Oktober 2012 um 16:30

Ich brauche Hilfe beim rennen bzw. mein baby braucht hilfe! Wenn ich nämlich das Kuscheltier über ...

1 Antwort Wie rennt man ohne Hilfe? gelöschter User am 01. Oktober 2012 um 11:57

Hi ich bin im 19.Monat und mein Baby soll ohne hilfe rennen der Artzt sagt kuscheltier waagerecht ...

keine Antworten Wie kann man das Baby füttern Rossimone am 29. September 2012 um 21:31

Hallo, Vl kann mir ja einer Helfen. Also ich bin am Spielen und mein Baby hat nun Hunger bin ganz ...

keine Antworten gekaufte Frisuren ändern bei Baby funbiker am 07. Juni 2012 um 19:20

Hallo, ich habe mir einige Frisuren gekauft und kann sie einfach nicht am Baby ändern. Ich kann ...

keine Antworten Sprechen animalcrossingfan23 am 05. April 2012 um 14:01

Wie schaffe ich es das das Baby mit mir spricht ich spreche mindestens 10 minuten mit dem Baby aber ...

1 Antwort Hautfarben AABB1402 am 22. Januar 2012 um 16:11

Ist Lateinamerikanisch heller als afrikanisch?

1 Antwort 2 babys gleichzeitig zuckerelfe am 30. Oktober 2011 um 10:09

meine freundin hat 2 babys aufeinmal ,es gibt ja auch 4 fotoalben. ich habe das spiel durchgespielt ...

keine Antworten My Baby 3 & Friends - vlt. kann mir wer helfen Karina16 am 28. Oktober 2011 um 19:52

habe das spiel my baby 3 & friends entdeckt. leider finde ich es hier nicht als spiel?! hat jemand ...

1 Antwort frage! eli3620 am 27. Oktober 2011 um 14:31

ich will mir das spiel kaufen aber ich wollte fragen wie alt das baby wird und was passiert ...

1 Antwort Eine Frage! gelöschter User am 28. August 2011 um 11:25

Hallo!Ich habe seit kurzem My Baby 2 und habe schon hier schon gelesen das man ins gesamt vier ...

4 Antworten wie geht rennen mit Hilfe?:P black_sugargirly am 16. August 2011 um 15:02

hallooo :DD also ich hab da ne frage xDD mein baby ist im 16. monat und er soll rennen mit hilfe ...

4 Antworten Bitte helft mir ! green_apple am 20. Juli 2011 um 09:48

Hey :) Ich habe 3 Fragen 1. ich glaub im 17 monat muss man doch so aufstehen und sich hinhocken ...

1 Antwort bitte schnell antworten alex-cooli am 19. Juli 2011 um 20:50

ich bin im 29 monat und ich krieg das mit dem von der treppe runter hüpfen nicht hin ich muss es ...

2 Antworten Lernleiste voll aber spiel geht nicht weiter Pattypink am 24. Juni 2011 um 10:09

Hallo, mein baby ist nun 22 monate alt und ich habe die aufgaben erfüllt nur geht das spiel einfach ...

