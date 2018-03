Fragen und Antworten zu My Baby 3

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit My Baby 3 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Code? kathibunny2012 am 27. August 2012 um 13:07

Hallo, ich weiß einfach nicht wo man den Code für die besondere Belohnung her bekommt! Könnt ihr ...

1 Antwort Brauch unbedingt Hilfe! Jana2000 am 14. Juli 2012 um 09:42

Ich habe eine frage: Wenn man auf das blaue Buch rechts oben in der Ecke geht und das ganz letzte da ...

1 Antwort Wie löscht man den spielstand? Kann man ihn ... PADDY-VIONA am 10. Januar 2012 um 18:25

Ich habe mir My Baby 3 & Friends GEBRAUCHT ...

1 Antwort Kann man auch eine katze haben? green_apple am 20. Juli 2011 um 10:41

in dem Foto-wettberwerb steht auch was von einer katze (?!) Schon mal thx im Voraus :*

1 Antwort ?Bitte helft mir! green_apple am 19. Mai 2011 um 21:37

1.Warum gibts bei dem spiel kein Cover? 2.Gibts hier auch Boy und Girl ?

4 Antworten Wie ist das Spiel? Dream-Angelsakura am 22. Januar 2011 um 10:58

Ich hab paar Fragen an euch: Es sind fast die selebn wie bei My baby 2^! 1. Wie alt wird hier ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte My Baby 3 jetzt! Bitte wähle die Platform: NDS Leser-Wertung: 59 %

8 Bewertungen

zur My Baby 3