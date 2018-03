Fragen und Antworten zu My Baby Boy

Fragen

keine Antworten komme im 10.monat nicht mehr weiter BITTE helfen! Zeyno81 am 04. Dezember 2014 um 13:14

hallo ich bin bei my baby boy im 10.monat aber mein baby schafft die gehversuche irgendwie nie. der ...

keine Antworten 6 monate baby nimmt die rassel nicht gamer02001 am 07. August 2014 um 12:00

hii alle könnt ihr mir bitte helfen also mein baby ist 6 monate alt und will einfach nicht die ...

1 Antwort ich bin im 6. monat und komm einfach nicht weiter ... Daniibanani am 24. August 2013 um 20:00

aber die kostet 800 sterne wie bekommt man die ...

2 Antworten 13 Monat Fipsi2 am 11. Mai 2013 um 17:21

Hallo ,ich bin im 13. Monate und mein Baby muss Visuell folgen ,doch irgendwie klappt das nicht ! ...

1 Antwort Das Baby ist unzufrieden ! AvrilLavinge am 14. Dezember 2012 um 17:17

Mein Baby Marvin ist unzufrieden! Er weltzt sich und guckt traurig D: Was soll ich nur tun ;( Ich ...

1 Antwort Ich krieg' das mit dem Wickeln nicht hin -.- _barbiegirl_ am 30. Oktober 2012 um 22:06

Hey hey :) ich muss meinen Kleinen wickeln aber irgendwie will das nicht so richtig hinhaun? ich ...

2 Antworten 6. Monate auf Aufgabe ist Objekt nehmen ! JasDa am 24. Oktober 2012 um 19:19

Mein kleine ist schon 6 Monate aba ich weiß nicht wie ich das machen soll das es das Kuscheltier ...

1 Antwort Wie bekomme ich mein erstes Baby zurück? miniloi am 10. Juli 2012 um 14:32

Ich habe das Spiel das erste Mal durchgespielt und nach dem 14. oder 15. Monat ist mein erstes Baby ...

1 Antwort 12monat Amy_lulu_ am 23. Juni 2012 um 13:31

hey Leute, Ich bin schon im 12Monat ich muss die aufgabe:Auf allen Vieren machen. Aber wie bekomme ...

keine Antworten Baby kapput !? 13 monat knmabsi am 20. Januar 2012 um 21:26

Hallo , ich bin jetzt im 13 Monat und soll das Virsuele folgen mit dem Baby üben .Aber mein Stern ...

1 Antwort Was kommt nach den 14.Monaten :)? MMPower am 12. Januar 2012 um 10:19

Hei:) ich bin Jetz bei Mein baby Boy im 8 Monat. Und hab im Internet gelesen es solle 14 Monate ...

1 Antwort 7 monat krabbeln hilfe! puckie17 am 01. Januar 2012 um 16:14

hallo, ich mus mein kleinen krabbeln leren.aber er dreet zich imme wieder um ! kont ihr mich helfen?

1 Antwort Nieser! epf54 am 30. Dezember 2011 um 23:50

Mein baby niehst ab und zu mal ist das normal?

3 Antworten bin im 6. Monat mein baby greift nicht nach den ... epf54 am 29. Dezember 2011 um 21:12

ich habe alles versucht was bei den anderen stand. ...

