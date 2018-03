Fragen und Antworten zu My Baby Girl

Fragen

keine Antworten Baby 6. Monat, essen kühlt nicht ab, Was tun? jenny242 am 23. Mai 2015 um 20:55

Hallo, ich hoffe ihr helft mir. Mein baby Lilian ist im 6. monat und ich soll sie mit dem Löffel ...

1 Antwort Spielstand LeaEmi am 02. Dezember 2013 um 19:21

Ich habe das Spiel onhe anleitung auf ebay gekauft und weiß nicht wie man den alten spielstand ...

1 Antwort Festhalten Benella am 07. November 2013 um 22:33

Bin mit Baby girl im 9.Monat und weiß nicht wie ich es anstellen soll, dass es sich am Laufstall ...

1 Antwort baby festhalten lalilu00 am 27. Oktober 2013 um 13:02

Hallo, Mein baby ist im 9 monat und wie soll man das baby sich an etwas festhaten lassen? der arzt ...

keine Antworten 5 Teddys Ds-chica am 18. Oktober 2013 um 17:22

Was muss ich machen das ich bei den Bildern 5 Teddys bekomme? Ich habe fast immer zwei und wenn ich ...

1 Antwort my baby lalilu00 am 01. Oktober 2013 um 17:51

wie viele babys bekommt man, und wie alt werden sie und zählen die monate wie alt die babys werden ...

1 Antwort Mein baby will sich nicht umdrehen oder brabbeln Dino2001 am 24. Juni 2013 um 00:57

Hallo leute mein baby ist im 5. monat und will sich einfach nicht umdrehen oder brabbeln bitte hilft ...

2 Antworten Ich komme mit dem Baden nicht weiter:-( kati2805 am 28. Mai 2013 um 15:21

Hallo, mein Baby ist im 3. Monat und soll (ewig) gebadet werden. Leider kommt aus dem Seifenspender ...

1 Antwort windel wechseln Tani321 am 14. Februar 2013 um 12:20

Wenn ich beim Windel wechseln die Windel öffnen möchte, erscheint da so ein pinkes Rufezeichen. ...

1 Antwort Wie geht bei my baby girl monat 13 visuell ... Kim2401 am 16. November 2012 um 19:19

Also ich komme da einfach nicht weiter also ich ...

2 Antworten Lohnt es sich? romyiloveyou am 12. November 2012 um 18:35

lohnt es sich dieses spiel zu kaufen oder sollte ich mir lieber ein anderes spiel kaufen danke ...

2 Antworten 3.monat ! kopf drehen! UareGOOD_ am 12. November 2012 um 16:28

also, mein baby heisst Mascha ist in 3. monat und ich muss nur noch diese übung mit dem kopf ...

1 Antwort 6.Montat Hilfe Helferlein123 am 11. November 2012 um 11:29

Wie kann man das Baby denn bewegen (die untere aufgabe) Hich habe alles probiert ,klappt einfach ...

