Fragen und Antworten zu My Boyfriend

Fragen

keine Antworten Wie geht s weiter bei Tag 5 Nachmittag? Kathy97 am 16. März 2013 um 20:39

Hey Leute,ich komme nicht weiter,habe schon Tüffi gefunden mit Luisa gesprochen mit Sascha also ...

keine Antworten Tag 4- My Boyfriend-Er liebt mich? Vormittag Dianosaurier am 11. März 2013 um 18:32

Ich brauche hilfe. Bei Tag 4 hat Vanessa mit Morgens gesagt , dass sie zum Strand geht. & das ich ...

1 Antwort my boyfrind er liebt mich er liebt mich nicht tag ... dani456 am 01. März 2013 um 18:27

ich bin bei dem 2. mal in der disco und komm da ...

keine Antworten Tag 4 Nachmittag tinawien88 am 28. Oktober 2012 um 12:27

Hallo ich bin bei Tag 4 am Nachmittag und habe schon so gut wie alle Jobs gemacht! Eis verkaufen, ...

1 Antwort was muss ich machen qm 1. tag nachdem ich mit ... melody27 am 05. Oktober 2012 um 23:49

Ich habe das Spiel grade angefangen und habe mit ...

keine Antworten hilfe komm nicht weiter spiele fehler oder was ist ... gameprincess01 am 12. Mai 2012 um 14:16

also bei mir ist das so ich bin bei tag 2 abend ...

1 Antwort Tag 10 ! Bei der Show ! Hilfe ! swetgirl476 am 06. Mai 2012 um 18:33

Hallo ich brauche eure hilfe ich bin am abend der show und alle lleute sind beim Fitnessraum .. ...

1 Antwort Meine Freundin ist irgendwie verschwunden naddiraddi am 03. Januar 2012 um 15:09

Könnt ihr mir helfen? Ich bin bei Tag 2 und ich habe Hacky Sack, Tanzen und Stepp gemacht dann ...

1 Antwort Komme nicht weiter bei Tag 4.Abend ! Brauche ... ilovekiew am 27. Dezember 2011 um 10:23

Ich bin nun bei Tag 4. Abend angelangt und komme ...

keine Antworten bei tag 10 cookie35 am 09. Juni 2011 um 14:26

ich bin jetzt bei tag 10 vormittag!was muss ich tun?

1 Antwort Wie kommt man am 2. Tag wegen dem Hacky Sack ... Ry-Anne am 29. Mai 2011 um 13:31

Ich habe Hacky Sack jetzt schon etliche Male ...

1 Antwort Wer weiß, wie man am letzten Tag weiterkommt? debbydeluxe am 14. Mai 2011 um 10:54

Ich war schon bei Frau Wiesner. Die hat gesagt, ich soll mich umziehen und sie schaut dann, ob mein ...

keine Antworten Tag 9 Abends Schaelchen am 07. Mai 2011 um 14:01

ich bin jetzt bei tag 9 abends und ich komm grad iwi in keinen einzigen bungalow rein nicmal in ...

keine Antworten frage steffi1094 am 09. April 2011 um 16:13

denkt ihr es kommt noch ein weiteres spiel von my boyfriend (für pc)raus?

1 Antwort Tag 8 Vormittags _Linchen_ am 11. März 2011 um 13:34

Bei Tag 8 Wie werde ich da Martin los? Ich bin auf der Insel so oft rumgelaufen und hab geguckt wie ...

