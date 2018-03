Fragen und Antworten zu My little Baby

Fragen

keine Antworten unzufriedenes baby BabyMaria am 21. April 2014 um 14:44

Mein baby ist immer unzufrieden oder gelangweilt und schreit deswegen ständig. Ich gebe ihm ...

keine Antworten wütendes Baby - was tun ? _mlrd__ am 29. Oktober 2013 um 16:37

Mein Baby ist stark wütend & ich spiele das Spiel erst seit ein paar Tagen. Ich habe schon gelesen, ...

1 Antwort Wie kann man Essen aus dem Inventar holen? BabySpieler am 23. Oktober 2013 um 20:55

Folgendes Problem: Bin im 2. Entwicklungslevel. Bereite nun Suppe vor. Die Suppe ist dann im ...

keine Antworten My little Baby fürs Handy, wie kann es reden ... Nalli94 am 24. Juni 2013 um 15:21

Hey erstmal. Also ich hab My little Baby fürs ...

keine Antworten Hilfe ! gelöschter User am 20. April 2013 um 19:28

ich brauch ilfe wie entwickelt sich das baby wo sieht man wie alt es ist in welchem onat kann es ...

1 Antwort Mein baby ist schon 9 monate alt aber immer noch ... Lolipoop am 13. August 2012 um 20:14

Wie oben schon steht ist mein baby mit 9 monaten ...

2 Antworten baby läuft nicht selowerde am 02. Juli 2012 um 14:09

mein baby ist vorgestern 1 jahr alt geworden und daduch wurde die aktion laufen beibringen ...

1 Antwort Wie speicher ich? MeineKinder am 04. Juni 2012 um 14:12

Habe das Spiel geschenkt bekommen aber ohne Hülle und beschreibung.Aber immer wenn ich gespielt habe ...

keine Antworten Balancieren? AnniApple am 03. Juni 2012 um 18:15

Hallo, ich habe eine Frage meine Mia ist jetzt schon so weit das sie balancieren kann und ich wollte ...

2 Antworten 2. baby chocobocolinaa am 26. Mai 2012 um 13:13

grade hat die nanny mir gesagt das mein baby jetzt groß genug ist für die kita und dann hab ich ein ...

keine Antworten Wachsen chocobocolinaa am 22. Mai 2012 um 18:16

hallo mein baby ist schon 1 jahr und einen monat alt wie lange dauert es bis es wieder wächst danke ...

1 Antwort Laufen lernen chocobocolinaa am 22. Mai 2012 um 15:20

wie lernt man einem baby das laufen also wie macht man das ich habe es schon öfters probiert aber ...

keine Antworten HI, mein baby ist gerade bei stufe laufen lernen. ... hixdloll am 04. März 2012 um 11:10

Hi, mein baby ist gerade bei stufe laufen ...

