Fragen und Antworten zu My Pokemon Ranch

Fragen

1 Antwort Wie steigt man auf christianh11 am 09. März 2013 um 14:21

Meine Ranch steigt kein Level auf kanst du mir helfen

1 Antwort Geldmäßig was brauche ich? Spielezocker100Prozent am 15. Oktober 2012 um 14:49

Wie viel Kostet das Spiel und gibt es das zu kaufen in Expert oder MediMax oder muss ich das ...

1 Antwort Was ist das ? Spielezocker100Prozent am 15. Oktober 2012 um 14:35

Was genau ist das Spiel: -ist es das normale Spiel wie Soul Silver, Diamand oder Platin,... -oder ...

keine Antworten Dialga und Palkia Lolipopper am 21. August 2012 um 21:22

Hey kriegt man irgendwann mal dialga oder Palkia?(ohne übertragen)

1 Antwort Wie ist das spiel maxax123456 am 08. April 2012 um 16:46

Hallo leute ich über lege mir das spiel zu kaufen aber sicherhalzhalber mal fragen wie es ist . ...

keine Antworten Gesuchte Pokémon Eevee88 am 01. April 2012 um 22:29

Ich wollt mal fragen ob man Aufträge für die ´´gesuchten pokemon ´´ bekommt auch wenn man im spiel ...

1 Antwort Geht das auch mit Heard Gold? Ratchet98 am 04. September 2011 um 20:31

Hi die Frage steht oben Danke im vorraus

2 Antworten übertragen pikapikachu01 am 06. August 2011 um 21:19

kann man pokemon die man von eukalia bekommen hat irgendwie aufs diamant/perl/platin ...

1 Antwort platin gelöschter User am 23. Juli 2011 um 11:23

wird es auch in deutschland ein update geben,damit man das spiel auch mit platin vebinden kann?

1 Antwort Cheaten! danielgranetto am 28. Juni 2011 um 16:08

Kann es dem Spiel schaden indem man das Datum im Wii Menü ein Tag vor stellt und ihn irgendwann ...

1 Antwort Ohne Pokemon Spiel Pokemon haben? danielgranetto am 25. Juni 2011 um 16:57

Hat man dort anfangs Pokemon? Weil ich hab weder Perl noch Diamant weder sonst noch ein Pokemon ...

keine Antworten neues spiel luki1999 am 03. Juni 2011 um 16:32

ich will bei pokemon perl ein neues spiel machen, aber bei mypokemonranch steht dass man nur von ...

1 Antwort wie... gari11 am 08. Mai 2011 um 20:34

wie kann ich eine spaßkiste ofnen?

1 Antwort Platin gelöschter User am 08. Mai 2011 um 19:24

Kann man es auch mit Platin verbinden? Gibt es das auch in einer Deutschen version im Shop Kanal?

7 Antworten Geht das oder nicht? happy_sunshine_0 am 24. Februar 2011 um 17:50

Also ich habe nen R4 und nen M3 zero.Kann ich jetzt Pokis von dem R4 auf die Ranch laden?Oder is des ...

