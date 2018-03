Fragen und Antworten zu My Sims Agents

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Wie kann ich das Spiel beenden ? gelöschter User am 24. März 2017 um 12:16

Habe es mit ESC versucht aber damit kam ich nicht aus dem Programm.Auch in der Anleitung habe ich ...

keine Antworten Wie bekomme ich das Buch im Karton in dem ... blablabla31 am 26. Oktober 2014 um 12:43

Da hinter dem Buch ist eine Tür ich weiß aber ...

keine Antworten Ginny ist nie in ihren Haus Jellybean am 26. September 2014 um 13:42

ich muss Ginny sprechen wegen violets Katze aber sie hängt nur mit joshua auf der Insel und ich komm ...

keine Antworten Gino und der Pizzadieb Jellybean am 26. September 2014 um 09:30

Hallo, ich habe alle 3 Verdächtigen gefunden nun komme ich nicht weiter wie überführ ich den Dieb?

keine Antworten Pinke Haare Pink_Reyna am 27. August 2014 um 16:40

Hallo Leute, Ich wollte mal Fragen, ob es die Frisur von Violetta (IN DER NORMALEN MYSIMS VERSION!) ...

1 Antwort Wie Verrücke ich Abels Möbel? unbekannternutzername am 23. Juli 2014 um 17:31

Also ich muss ja jetzt Informationen über Vincent heraus finden.. und dazu muss ich ja erstmal abel ...

keine Antworten Wie repariere ich die Uhr im Kristalzimmer? Katiyolo159 am 26. Dezember 2013 um 17:57

Hey leute ich bin warscheinlich die 100ste die das fragt aber wie repariere ich die Uhr im ...

keine Antworten Wie kriegt man das Flugzeug ? keineAhnung2013 am 22. Dezember 2013 um 09:07

Ich muss in die Berge um einen P.W. zu retten. Dafür brauche ich das Flugzeug. Wie bekomme ich es.

keine Antworten Hilfe! beim Deskop1 passwort LinkAlex am 11. November 2013 um 16:58

Hallo Leute. bei DJ Candy kann man einen Deskop für 10 000 kaufen da braucht man irgend so ein ...

keine Antworten HiLFE bei der alten Uhr im grusel/Zombiehaus. Lolgoll am 24. Oktober 2013 um 10:48

ich komme bei der schaltung im gruselhaus nichtb weiter. braucht man mehr als 5 ersatzteile? und wie ...

6 Antworten Objekte im HQ larsannam am 18. Oktober 2013 um 11:55

Kann man ohne alle Objekte zu berühren alle Objekte aus dem Stockwerk raus bekommen? wenn, Ja wie ...

keine Antworten wie bekomme ich die anderen stadtteile? michelle9799 am 12. Oktober 2013 um 19:14

Mein kollege meint ich soll mit ihm zu den bergen gehen hat das eine wichtige bedeutung?

1 Antwort Wie kann ich bei der Quizshow oder ... Katjanni am 23. September 2013 um 20:49

Ich habe das Problem das ich nicht weiss wie ich ...

2 Antworten Herrenhaus buch im karton smily1000 am 22. September 2013 um 13:53

Hi leute, ich hab ne frage Nähmlich, ich bin auf dem dachbiden des herrenhauses und muss ein buck ...

