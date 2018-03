Fragen und Antworten zu Napoleons Kriege

Fragen

1 Antwort Vasallen stefffff am 30. Mai 2013 um 14:40

Kann man irgendwie seine Vasallen anektieren oder zumindest ihnen die Unabhängigkeit gewähren, damit ...

2 Antworten Offiziere join99 am 02. Mai 2013 um 20:08

Kann man irgendwie mehr Offiziere erhalten, ich habe nämlich zu wenige.

keine Antworten Multiplayer TheDirtyFlo am 07. März 2013 um 21:40

Guten Tag^^ weis jemand wie man einem Freund gescheid joinen kann? IN einen server und wie funzt ...

