Fragen und Antworten zu Naruto - Ninja Revolution 2

Fragen

keine Antworten Kyuubi Modus? Nicel am 25. April 2014 um 19:56

Wie kann ich bei Naruto den Kyuubi Modus aktivieren?

1 Antwort VS Modus Nicel am 22. April 2014 um 21:23

Weiß jemand ob man im vs modus alle verliert wenn man das spiel schon durch gespielt hat dann aber ...

1 Antwort Geheimes jutsu Finn999 am 26. Januar 2014 um 14:13

Ich spiele das spiel grundsätzlich mit den classik controller und wollte fragen wie man mit naruto ...

1 Antwort European Version Fire_Strike_96 am 22. Oktober 2013 um 19:38

Ist die European Version Deutsch oder anderssprachig weil ich nich weiß welche Sprache dann da ...

1 Antwort Nur Fighten?!?! Fire_Strike_96 am 21. Oktober 2013 um 21:06

Also ich will mir das Spiel kaufen,aber muss man dann nur kämpfen oder auch Aufträge erfüllen oder ...

1 Antwort kakashi caner238a am 10. Oktober 2013 um 20:43

Ich habe das spiel zwar noch nicht gekauft aber ich kaufe es mir wen jemand mir die frage mit dem ...

keine Antworten controller caner238a am 10. Oktober 2013 um 19:19

Ich will mir das spiel kaufen und ich habe eine wii u und ich weiß das wii spiele auf der wii u ...

1 Antwort Unnamed Character (Pain) Freischalten NarutoFan999 am 05. Oktober 2013 um 11:13

Hey Leute. Kann mir jemand sagen ob man den unnamed character (pain) auch ander freischalten kann. ...

1 Antwort Naruto shippuden clash of ninja wii 1hund1 am 01. März 2013 um 22:16

Wo kann man Naruto shippuden clash of ninja für wii in europa kaufen helft mir bitte

1 Antwort Farben Shadowidragon am 07. Februar 2013 um 23:56

Hi ich wollt das man fragen, ich spiele mit der Wii (nur Fernbedienung ) Bitte ich brauche schnell ...

keine Antworten Story Mode Shadowidragon am 07. Februar 2013 um 23:29

Wie besiege ich Kagura mit Tsunade Bei mir verliert sie immer nur ca. 10 Prozent ihes Lebens

keine Antworten Codex Yoshi_Fan2011 am 11. Januar 2013 um 19:33

Gibt es im Multiplayer einen verbindlichen Codex, der besagt, dass man immer den Spieler mit 2 ...

1 Antwort Hilfe Aleksej123321 am 09. Januar 2013 um 20:05

Wie kann man Yugao und den unnamed charakter freischalten.bitte um schnelle antwort.danke schonmal ...

1 Antwort wie kann ich juzus einsetzen? GlamAngel007 am 27. Dezember 2012 um 20:27

Ich hab das spiel erst bekommen und weiß aber nicht wie man juzus einsetzt

2 Antworten Wer kann mir bitte helfen? lenny12345 am 11. November 2012 um 13:23

Ich kriege Itachi nicht besiegt in Rang S.

