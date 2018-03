Fragen und Antworten zu Naruto - Ninja Revolution

keine Antworten wie bekommt man Temari Gazell1 am 29. Oktober 2014 um 11:37

Wie bekommt man temari in dem spiel? Und was muss ich machen bei mission 17 im chunin modus um ...

keine Antworten mission 3 tsunade_sama am 09. September 2014 um 15:15

ich habe das spiel neu und ich schaffe es einfach nicht temari und kankuro mit gaara zu besiegen! ...

keine Antworten Mission 13,5 chunin PinkyPay am 07. April 2014 um 10:10

könntet Ihr mir Bitte Bitte rklären wie ich die mission 13.5 hin bekomme? (Bitte ausführlich xD) ...

keine Antworten Wie ist das Spiel so? Ninnia am 30. Dezember 2013 um 17:25

Frage steht oben. Allerdings will ich nicht nur eine Meinung haben. Es wäre toll wenn ihr Pro und ...

1 Antwort wie kann ich phönixblüten jutsu einsetzten samtennis am 17. Juli 2013 um 08:36



1 Antwort Chunin -Mission 9 simsala51 am 27. Juni 2013 um 22:28

Hallo, wie soll ich bei sasuke erst ein angriff machen und dan gleich hinterher chidori mit max. ...

keine Antworten Kisame InazumaFreak10 am 03. April 2013 um 21:19

Wie bekommt man Kisame ? thx

keine Antworten Wie geht das Geheime Jutsu von Sakura ? narutofreak27 am 29. März 2013 um 21:02

Ich hab das Spiel neu und kann Naruto mit Sakura im Story modus einfach nicht besigen weil ich ...

keine Antworten Mission 13.5 Jonin sasukefan am 27. März 2013 um 14:49

wie mach ich das

1 Antwort Bitte sehr schnell antworten! shadow901 am 26. März 2013 um 19:35

Ich möchte die viewer completion zu 100% haben aber mir fehelen noch 2% ich hab alles geschafft und ...

keine Antworten Bitte sehr schnell antworten! shadow901 am 26. März 2013 um 19:23

Ich möchte die viewer Completion zu 100% haben ich alle Missionen auf allen Rängen geschafft, alle ...

keine Antworten Guy vs naruto und jiraya sasukefan am 28. Februar 2013 um 19:29

ich brauche hilfe bei der mission 13.5 wenn ich renne und die fernbediening schüttle und zb naruto ...

keine Antworten wie spiele ich kisame frei ? wawar1211 am 21. Januar 2013 um 15:27

ich weiß nicht wie man kisame freispielt hilft mir pls

1 Antwort wie krige ich chidori mit maximaler stärke hin? Dr_Franken_Stein am 03. Januar 2013 um 19:54

ich muss Gaara mit Sasuke besigen und dabei muss mein chidori maximale stärke haben wie mach ich das ...

keine Antworten Mission 17 zorro95 am 02. Januar 2013 um 14:21

in der Mission 17 chunin muss ich mit naruto eine 2-Treffer-kombo machen und bei johnin 4 treffer ...

