Fragen und Antworten zu Naruto Shippuden 3D - New Era

Fragen

keine Antworten Tsunade ausweichen ? Cel_74 am 01. September 2015 um 17:57

wie kann man bei den kampf mit tsunade ihren riesen stein ausweichen ? ich habe sie immer fast ...

3 Antworten Temari nach der geheimnisvollen Malice fail99 am 31. März 2013 um 18:22

Hey Leute könnt ihr mir vlt ein paar tipps geben wie ich Temari im Konoha Wald besiegen kann... ...

keine Antworten Frage Aleksej123321 am 24. Februar 2013 um 14:15

Kann mir bitte jemand sagen wo die zweite medaille im erweitertem rinpa versteck ist.auf schrift der ...

1 Antwort Möchte es haben... nur... Thuy-Me am 04. Februar 2013 um 16:49

Hey! Ich suche schon lange nach einem Naruto Spiel für Nintendo.. Da es für den normalen Nintendo ...

1 Antwort Fragezeichen Monsterli2 am 04. Dezember 2012 um 17:09

Was soll ich machen wen in einer Sprechblase ein ? auftaucht?

2 Antworten Wie besiege ich Tsunade? Ninkil am 05. Oktober 2012 um 18:42

Ich hab ein Problem. Und zwar komme ich an der Stelle nicht weiter, wo man Tsunade (Im Wald von ...

2 Antworten Wo ist Sasuke? jojol556 am 29. September 2012 um 10:40

Schreibt mir bitte wo sasuke überall ist, damit ich ihn freischalten kann!

1 Antwort Sasuke 4/5 mal Tristan0606 am 08. September 2012 um 14:57

wo ist Sasuke das 4te und ds 5te mal?

2 Antworten Sollte ich mir dieses spiel kaufen cynder99 am 31. August 2012 um 22:41



1 Antwort Medalien Sasuke-chidori am 07. August 2012 um 11:28

wo sind die medalien im übungs modus?

keine Antworten Sasuke Sasuke-chidori am 07. August 2012 um 11:26

hat sasuke alle werte maximirt oder was?

keine Antworten malice Sasuke-chidori am 06. August 2012 um 15:21

ist malice jezt gut oder immer noch böse?

1 Antwort Sasuke Sasuke-chidori am 06. August 2012 um 10:19

Sasuke war bei mir nur in dem raum im meditationshügel sonst in keinem wo er sein soll.soll das so ...

1 Antwort Wo sind die 5 Geheimzimmer pocket am 14. Juli 2012 um 09:56

Ich brauche alle 5 Geheizimmer außer das in den Meditationshügeln wo sind die ander 4? Bitte genau ...

