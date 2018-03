Fragen und Antworten zu NES Classics Legend of Zelda

Fragen

keine Antworten Wo ist mein Schild?! Endermankiller am 17. Juni 2015 um 18:24

Ich hab da mal eine frage bezüglich des Schildes: Ich hab mir ein besseres Schild für 130 Rubine ...

1 Antwort Ein paar fragen zu den spiel Endermankiller am 21. Mai 2015 um 14:09

Hey ich habe vor mir das spiel vielleicht zu kaufen und da ich kein GameBoy advanced habe spiele ich ...

keine Antworten Bitte um ausführliche Erklälrung! Link(95) am 04. Juli 2013 um 20:56

Ich bin einer der jüngeren Fans der Zeldareihe (1995 geboren) und wollte unbedingt auch mal die ...

keine Antworten Eingänge öffnen sich nicht Selenja am 20. Juli 2012 um 12:59

Hallo, ich bekomme die im Internet angegebenen Eingänge nicht geöffnet.. wenn ich eine Bombe an ...

2 Antworten Hilfe! Basde am 31. März 2012 um 12:03

Wo bekomme ich den magical key?

3 Antworten Eingang 2 Alex36 am 03. Oktober 2011 um 16:07

Wo?

2 Antworten lv. 4 link2011 am 25. Januar 2011 um 22:00

Wo finde ich den Eingang zu lv. 4?

1 Antwort eingang zu lv. 3 link2011 am 23. Januar 2011 um 21:37

wo finde ich den eingang zu level 3?

6 Antworten häääh? shinon am 29. November 2008 um 22:23

Ich habe mir das Spiel kürzlich gekauft und check gar nichts. Was soll ich denn überhaupt hier ...

1 Antwort The Legend of Zelda Oberwelt Manuela1106 am 26. September 2008 um 16:18

wo finde ich den Eingang zum 6.Level in der Oberwelt?

