Fragen und Antworten zu Neverwinter Nights 2 - Zehir

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Neverwinter Nights 2 - Storm of Zehir oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Grafik probleme alphanius am 31. August 2010 um 21:16

hab das spiel und beide erweiterungen installiert und jetzt hab ich bei allen 3 kampangen nen grafik ...

1 Antwort Was ist neu? Tuldorin am 23. November 2009 um 18:08

Ich würde gerne erfahren, was denn hier eigentlich neu dazu kommt und ob es wie in MotB weitere Neue ...

3 Antworten Char-Import Fragender am 18. Juni 2009 um 08:00

Gesetzt den Fall, ich importiere einen Level-30-Char aus MotB, hat der hier, wie lt. AD&D möglich, ...

4 Antworten Ordenshauptmann Chronnos am 26. Februar 2009 um 15:57

Hi, mal ne ganz blöde frage, angenommen ich zocke Storm of Zehir mit dem char aus dem Hauptspiel, ...

2 Antworten Löscht die Erweiterung Teile des Grundspiels? nwn-spielerin am 02. Januar 2009 um 15:10

Ich habe das Erweiterungspack Storm of Zehir durchgespielt und wollte mal wieder die Grundkampagne ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Neverwinter Nights 2 - Storm of Zehir jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 95 %

6 Bewertungen

zur Neverwinter Nights 2 - Zehir