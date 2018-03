Fragen und Antworten zu New Art Academy

Fragen

1 Antwort Bilder in die Galerie hinzufügen negimap am 22. Juni 2014 um 16:31

Hallo :3 Ich habe jetzt schon einige Bilder gemalt und würde sie gerne in meine Galerie ...

4 Antworten New Art Academy- mein Stift verschmiert alles JesseCanaday am 28. Mai 2013 um 17:43

Hallo, kann mir mal einer sagen, wie man genau zeichnen soll, wenn der Stift, der beim DS XL dabei ...

1 Antwort Sorry... penguinprincess am 22. Februar 2013 um 16:11

Ich weiß das es nicht zu dem Spiel dazugehört,aber nirgendwo sonst kann ich das fragen.Also ich hab ...

keine Antworten zu Da Vinci JesseCanaday am 03. November 2012 um 16:02

Hallo in einer Rezession bei einem Onlinehändler steht, dass Da Vinci eine angenehme Stimme hat. ...

3 Antworten Braucht man Erfahrung? acww-katrin007 am 22. September 2012 um 10:07

Hey Leute! Wollte nur mal fragen, ob ich mir New Art Academy holen kann, obwohl ich den Vorgänger ...

1 Antwort hi ma ne frage Jackrussellloves3DS am 12. September 2012 um 09:59

Wie ist das spiel ich hab nur das für ds gekauft für 3DS? Ich das was wert zu kaufen?

2 Antworten Frage zu New Art Academy JesseCanaday am 31. August 2012 um 19:14

Hallo würde gerne wissen, ob man das Spiel wirklich nur auf dem 3DS oder DSI spielen kann. Habe DS ...

3 Antworten Wie kann man Bilder in der Eingangshalle ... doglady33 am 10. August 2012 um 21:25

In der Eingangshalle sind rechts und links vor der ...

keine Antworten An Freunde weiter senden... xDLol1 am 06. August 2012 um 20:23

Wenn man das an Freunde senden will, bekommen die das dann auch (über's Internet)?

9 Antworten Soll ich es mir kaufen oder nicht? jani011 am 31. Juli 2012 um 11:58

Ich male nicht besonders schön. Denkt ihr ich kann mit Art Academy schöner malen oder sollte ich es ...

4 Antworten New Art Academy auch für Anfänger oder nicht? gelöschter User am 28. Juli 2012 um 10:03

Ist New Art Academy auch für Anfänger gut und ist es vom Zeichnen ein Problem mit dem normalen 3DS ...

