Fragen und Antworten zu New Super Luigi U

Fragen

keine Antworten Mobsi Marvin2707 am 13. Januar 2015 um 20:34

Wie kann ich im Einzelspieler Mobsi spielen?

1 Antwort Secret exits Simmi999 am 08. Februar 2014 um 20:31

Hi,weiss wer in welchen levels es secret exits gibt? Thx im vorraus (:

1 Antwort kann mopsie mopsie fangen? gelöschter User am 30. Dezember 2013 um 18:52

frage steht oben ^^

1 Antwort wie kriegt man alle fünf sterne ? thiemo12345 am 30. Dezember 2013 um 12:08

ich habe schon alle secrets und alle sternenmünzen auch in welt 9 aber den letzten habe ich nicht ...

1 Antwort eine frage zur wii u jojomarie am 12. Dezember 2013 um 19:30

kann man auch die wii sensorleiste für die wii u benutzen?

1 Antwort Die Anspieleungen auf andere Charaktere Jonas2512 am 02. Dezember 2013 um 20:38

Hallo, in jedem Level gibt es eine Luigi-Anspielung und/oder eine Anspielung auf einen anderen ...

1 Antwort wofür sind die pixel luigi Master4ever am 24. November 2013 um 21:28

Frage steht oben

keine Antworten Riesiges Wi-fi Problem Cubone-Fan am 23. Oktober 2013 um 13:01

Hallo an alle... Ich kann mit meiner Wii U zwar ins Internet, aber online spielen funktioniert ...

3 Antworten Unterschied zwischen New Super Mario Bros U und ... R3PL4Y am 22. Oktober 2013 um 16:18

Wo ist der Unterschied zwischen den beiden ...

1 Antwort 2 spieler jennjenn19 am 07. August 2013 um 13:48

Huhu Leute... Hab mal ein frage zu zwar ich will zu 2 spielen aber es klappt ned so ganz muss man ...

1 Antwort Luigi dog9 am 26. Juli 2013 um 16:18

Wo ist der Luigi in Eichenhan-3

3 Antworten 3 d ? XxyzZaBC am 22. Juli 2013 um 19:16

kommt das auch für den 3ds raus ?

3 Antworten hacken Superplayer002 am 22. Juli 2013 um 14:36

Diese Frage passt zwar nicht zu diesem Spiel, aber um schneller an die Antwort zu kommen: 1.Wie ...

4 Antworten Pixel-Luigi Brice_Whitingale am 09. Juli 2013 um 12:18

Wäre jmd so freundlich und könnte mir sagen wo der Pixel luigi im level "maulwurfjagd am yoshi hügel ...

